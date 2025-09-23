Logo

Сузуки мијења дизајн логотипа послије више од 20 година

23.09.2025

09:44

Сузуки мијења дизајн логотипа послије више од 20 година
Фото: Pixabay

Сузуки је редизајнирао свој логотип први пут од 2003. године, а сада је ''равнији'' и без хромиране завршне обраде.

Живимо у времену када паметни телефони и друштвене мреже обликују начин на који се брендови представљају, тако да су сјајни 3Д ознаке ствар прошлости. Сузуки се сада придружио тренду, одлучивши се за равни логотип, правећи прву промјену ове врсте у више од 20 година.

Лого и даље садржи непогрешиву силуету слова ''С“, која се једва мијења од 1958. године. Ново је глатка, равна површина са финим контурама које прате ивице. Сјајна хромирана завршна обрада је такође замијењена ''високосјајном сребрном бојом“, која подсјећа на мат алуминијум. Сузуки напомиње да је овај избор еколошки прихватљивији.

Аналитичари дизајна истичу да се поједностављени, дводимензионални логотипи боље приказују на малим екранима, гдје људи данас најчешће интерагују са брендовима. Ипак, критичари тврде да спљоштење ових симбола одузима им дубину и физичко присуство које су некада имали у стварном свијету.

Сузуки није ни близу сам у овој промјени. Током протеклих неколико година, дуга листа произвођача је прихватила исту филозофију, укључујући Фолксваген, Ауди, Нисан, Мазду, БМВ, Мини, Волво, Кију, Опел, Рено, Пежо, Астон Мартин, Бентли, Лотус, Јагуар, Бјуик и Ламборгини, између осталих.

Компанија је потврдила да је освјежени лого дио ширег продора у идентитету бренда под слоганом ''Уз тебе“. Први пут ће се појавити на концептним моделима, који ће бити представљени на Сајму мобилности у Јапану 30. октобра ове године.

Након тога, нови изглед ће се постепено уводити у цијелу Сузукијеву глобалну линију возила. Пошто пропорције амблема остају непромењене, може се инсталирати на решетке и врата пртљажника постојећих модела, без чекања на редизајн, преноси Кликс.

