Откривена заблуда: Овако не штедите гориво

Извор:

Б92

22.09.2025

08:51

Коментари:

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

Вожња низбрдо у леру не штеди гориво већ га троши више и смањује безбједност, док кочење мотором доноси уштеду и сигурност.

Генерације возача вјеровале су да се вожњом низбрдо у неутралном положају, односно у "леру", штеди гориво. Иако на први поглед ова пракса звучи логично, истина је управо супротно.

Када се возило креће низбрдо у "леру", мотор мора стално добијати гориво да се не би угасио. У зависности од типа мотора, на овај начин се потроши између 0,5 и 0,7 литара горива на сат. То значи да гориво и даље сагоријева, иако возач има утисак да вози "бесплатно".

REGISTRACIJA VOZILA

Друштво

"Регистрација неоправдано скупа": Иде иницијатива у НСРС

Супротно томе, када је возило у брзини и креће се низбрдо, мотор користи такозвано кочење мотором. У том тренутку, гориво се готово уопште не убризгава, јер брзина возила одржава рад мотора. На тај начин се постиже стварна уштеда горива.

Аспект сигурности

Поред потрошње горива, вожња у "леру" је и мање безбедна. Аутомобил може да ухвати превелику брзину и постане тешко управљив.

У тој ситуацији, кочење зависи искључиво од кочница, које се могу прегријати и изгубити ефикасност.

беба-09092025

Друштво

Вантјелесном оплодњом рођено 2.200 беба у Републици Српској

Када је возило у брзини, мотор пружа природан отпор, спречавајући неконтролисано убрзавање и осигуравајући стабилнију и безбједнију вожњу.

(б92)

