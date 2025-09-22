Откривена заблуда: Овако не штедите гориво

Извор:
Б92
22.09.2025
08:51
Коментари:0
Вожња низбрдо у леру не штеди гориво већ га троши више и смањује безбједност, док кочење мотором доноси уштеду и сигурност.
Генерације возача вјеровале су да се вожњом низбрдо у неутралном положају, односно у "леру", штеди гориво. Иако на први поглед ова пракса звучи логично, истина је управо супротно.
Када се возило креће низбрдо у "леру", мотор мора стално добијати гориво да се не би угасио. У зависности од типа мотора, на овај начин се потроши између 0,5 и 0,7 литара горива на сат. То значи да гориво и даље сагоријева, иако возач има утисак да вози "бесплатно".
Супротно томе, када је возило у брзини и креће се низбрдо, мотор користи такозвано кочење мотором. У том тренутку, гориво се готово уопште не убризгава, јер брзина возила одржава рад мотора. На тај начин се постиже стварна уштеда горива.
Поред потрошње горива, вожња у "леру" је и мање безбедна. Аутомобил може да ухвати превелику брзину и постане тешко управљив.
У тој ситуацији, кочење зависи искључиво од кочница, које се могу прегријати и изгубити ефикасност.
Када је возило у брзини, мотор пружа природан отпор, спречавајући неконтролисано убрзавање и осигуравајући стабилнију и безбједнију вожњу.
