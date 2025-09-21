"Регистрација неоправдано скупа": Иде иницијатива у НСРС

21.09.2025
14:52
Коментари:0
Правник Милко Грмуша подноси иницијативу Народној скупштини у којој се тражи промјена законских рјешења којима се тренутно ограничава појефтињење регистрације возила.
Постојећи модел обавезних законских тарифа ауто-осигурања је, према његовим ријечима, монополистички, нетржишни и директно поткрада народ.
"Постоји огроман простор за јефтинију регистрацију возила, али држава у пакту са осигуравајућим друштвима то не дозвољава. Осигуравајућа друштва, као и све друге компаније, морају да се боре на слободном тржишту за своје клијенте. Ко је способан, иновативан и солвентан, треба да опстане. Остали нека пропадну. Страшно је да се приватним компанијама силом намеће профит на рачун народа", категоричан је Грмуша.
Подносим иницијативу Народној скупштини у којој се тражи промјена законских рјешења којима се тренутно ограничава појефтињење регистрације возила.— Милко Грмуша (@MilkoGrmusa) September 21, 2025
Тренутно на програму