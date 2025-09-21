Logo

Обустава саобраћаја у Бањалуци

21.09.2025

14:01

Fotografija hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci
Фото: АТВ

Одјељење за саобраћај и путеве обавјештава јавност да ће због одржавања манифестације Дан без аутомобила у понедјељак, 22. септембра, бити обустављен саобраћај у Улици Теодора Колокотрониса, на дијелу од кружног тока до споја са Улицом Ђуре Даничића, у времену од 17.00 до 20.00 часова.

За вријеме трајања обуставе саобраћаја регулисање и преусмјеравање саобраћаја вршиће се на прописан начин од стране припадника службених лица МУП-а.

Моле се сви учесници у саобраћају за опрез и разумијевање због отежаног одвијања саобраћаја.

Наиме, обиљежавањем Дана без аутомобила као централног догађаја Европске седмице мобилности - настоји се указати на значај здраве животне средине, пјешачења, бициклизма, те на неопходност мањег кориштења аутомобила, а већег кориштења јавног превоза.

