Велики број вјерника на првој литургији у Храму Преображења Господњег у Бањалуци

Велики број вјерника присуствовао је литургији у српско-руском Храму Преображења Господњег у Бањалуци.
Прву Свете архијерејску литургију служили су Његово високопреосвештенство митрополит бањалучки Јефрем и епископ марчански Сава уз саслужење свештеника Српске православне цркве.
Иначе, Српско-руски храм Преображења Господњег изграђена је у руском архитектонском стилу.
Има 5 купола и посебан звоник. У храму ће бити три олтара – Преображења Господњег, Симеона Мироточивог и Светог Саве, те Светих царских мученика Романових.
Као прототип храма изабран је некадашњи Храм Чуда архангела Михаила саграђен 1358. године, који се налазио у Кремљу, а порушен је након Октобарске револуције. Српско-руски храм гради се у част руске царске породице Романов.
Камент темељац за изградњу храма поставио је шеф руске дипломатије Сергеј ЛАвров 2018. године.
Данашњој литургији присуствовао је амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов, а присутни су били и предсједник Републике Српске Милорад Додик и градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.
