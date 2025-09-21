Прва литургија у Храму Преображења Господњег у Бањалуци

Извор:
Прва Света литургија поводом завршетка прве фазе радова на Храму Преображења Господњег, познатијег као "српско-руски" храм, биће служена данас од у 09.00 часова.
Свету архијерејску литургију служиће митрополит бањалучки Јефрем уз саслужење епископа марчанског Саве, викарног владике бањалучког. Литугији ће присуствовати званичници Српске и руски амбасадор БиХ Игор Калабухов.
Позвали су вјерни народ да узму учешће у Литургији поводом великог празника, али и да својим присуством увеличају овај значајан догађај за Бањалуку и Епархију бањалучку.
Ова светиња по завршетку радова представљаће прави симбол православља у највећем граду у Српској и духовни центар Епархије бањалучке.
Ријеч је о српском храму, који се гради у руском стилу. Посвећен је Преображењу Господњем. Храм ће имати пет купола са посебним звоником.
Имаће три олтара и биће посвећени Преображењу Господњем, Светом Сави и Светом Симеону, док ће трећи бити посвећен Светој царској породици Романов.
У оквиру Храма биће и културни и духовни центар и библиотека.
Темељи Храма освештани су 17. септембра 2018. године, а неколико дана након освештања, градилиште је обишао и министар спољних послова Русије Сергеј Лавров.
