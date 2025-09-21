Logo

Прва литургија у Храму Преображења Господњег у Бањалуци

Извор:

РТРС

21.09.2025

08:06

Прва литургија у Храму Преображења Господњег у Бањалуци
Фото: ATV

Прва Света литургија поводом завршетка прве фазе радова на Храму Преображења Господњег, познатијег као "српско-руски" храм, биће служена данас од у 09.00 часова.

Свету архијерејску литургију служиће митрополит бањалучки Јефрем уз саслужење епископа марчанског Саве, викарног владике бањалучког. Литугији ће присуствовати званичници Српске и руски амбасадор БиХ Игор Калабухов.

Позвали су вјерни народ да узму учешће у Литургији поводом великог празника, али и да својим присуством увеличају овај значајан догађај за Бањалуку и Епархију бањалучку.

Ова светиња по завршетку радова представљаће прави симбол православља у највећем граду у Српској и духовни центар Епархије бањалучке.

Ријеч је о српском храму, који се гради у руском стилу. Посвећен је Преображењу Господњем. Храм ће имати пет купола са посебним звоником.

Имаће три олтара и биће посвећени Преображењу Господњем, Светом Сави и Светом Симеону, док ће трећи бити посвећен Светој царској породици Романов.

У оквиру Храма биће и културни и духовни центар и библиотека.

Темељи Храма освештани су 17. септембра 2018. године, а неколико дана након освештања, градилиште је обишао и министар спољних послова Русије Сергеј Лавров.

