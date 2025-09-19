Logo

Додик ударио на бањалучки СНСД, Станивуковић користи прилику

19.09.2025

17:53

Коментари:

12
Додик ударио на бањалучки СНСД, Станивуковић користи прилику
Фото: Printscreen/Facebook/SNSD Banjaluka

Нова-стара тема у Бањалуци су организоване журке у мултимедијалној сали СНСД-а са потписом Даун синдром центра.

Као и претходних догађаја када су се на истој локацији организовале забаве и наступи за млађу публику, активни су били критичари и са једне и са друге странке.

Притиснут тендером од 35 милиона марака за расвјету у Бањалуци, градоначелник Драшко Станивуковић је отворених руку дочекао још једану журку у организацији ГрО СНСД-а.

"Позивам руководство Републике Српске, не може ово бити начин рада и васпитања. Је ли сва интелигенција странке стаје код Ђајића? Ко је платио та два извођача? Ми смо писали свим институцијама. Ако се родитељи не побуне, ако овај концерт буде, друштво је изгубило ауторитет, и учитељи и сви. Од вашара и котлића до концерта. Ако ово не успијемо зауставити баците све низ ријеку", рекао је Станивуковић и упутио оштре критике због лијепљења промотивних плаката по школама у Бањалуци.

И одједном журка замијени тендер као тема број један. Због тога, критике је упутио индиректно и организациони секретар СНСД-а Игор Додик.

"Данас, кад се са свих страна врше притисци и напади на Српску, немамо право на потезе који би нашим противницима дали јефтин изговор за сопствену неодговорност. Зато желим јасно да кажем: није прихватљиво да се страначки ресурси користе за лијепљење плаката или најаве естрадних забава по школама, нити да се такви догађаји приређују у просторијама СНСД-а", нагласио је Додик.

65f8781ebcfae игор додик

Република Српска

Игор Додик: СНСД није естрада, наш посао је одбрана Српске

Он је указао да просторије и снага СНСД-а служе да подижу политичку спремност за одбрану Републике Српске, а у Бањалуци и да рјешавају нагомилане градске проблеме.

Додик је рекао да од оваквих непромишљених акција једину корист имају они који годинама бјеже од сопствене одговорности, прије свега градоначелник Драшко Станивуковић, који би најрадије сву кривицу свалио на СНСД.

Није ово ни први пут да бањалучки СНСД трпи критике управо због организовања оваквих журки. И претходних година током других организација критике су стизале од других чланова странке, док су политички противници СНСД-а користили прилике за промоцију.

Подијели:

Тагови:

SNSD Banjaluka

Драшко Станивуковић

Игор Додик

žurka

Коментари (12)
Large banner

Више из рубрике

Богољуб Зељковић испред Градске управе: Ако већ треба потпис, нека буде за рјешења, не за представе

Бања Лука

Богољуб Зељковић испред Градске управе: Ако већ треба потпис, нека буде за рјешења, не за представе

5 ч

0
Banjaluke Rupe na putu Dragočaj

Бања Лука

Бањалука: Након писања АТВ-а уклоњене гране из шахта

5 ч

0
Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић

Бања Лука

Нинковић: Цијена од 35 милиона КМ за реконструкцију јавне расвјете је неприхватљива

11 ч

0
Драгочај: Гранама означен проваљен шахт на путу

Бања Лука

Само у Бањалуци: Гранама означен проваљен шахт на путу

22 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

39

Одржана генерална проба војне параде ''Снага јединства''

20

38

Преслатки дјечак у српској цркви "украо" шоу на вјенчању родитеља

20

29

Нада Топчагић проговорила о трагедији на Јахорини

20

22

Ево зашто је Миљана Кулић спопала Филипа Ђукића! Има дебео разлог

20

15

Халид испричао анегдоту: ''Овако су се некада снимале пјесме''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner