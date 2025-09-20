Logo

Поскупљује такси превоз у Бањалуци: Још један удар на џепове грађана

Фото: АТВ

Још један удар на џепове грађана. Бањалучане је дочекало и поскуплљење таксија. Умјесто досадашњих 2,5 старт је сад 3 марке. Скупље jе и чекање. Некад сe то плаћалo 25, сада 30 КМ/h. Били сy приморани на тај потез, правдају се таксисти. Као разлог поскупљења наводе укупне трошкове.

''Прошле године смо имали по возилу преко 27 хиљада КМ основних трошкова. Ту улази гориво, доприноси, порези, регистрација, таксе'', казао је Драган Пуришић, предсједник Удружења таксиста ''Бањалучки такси''.

На поскупљење таксија грађани кажу: или се не возе таксијем, или су огорчени:

''Поскупио. Не возим се таксијем.''

''Не возим се таксијем тако да немам коментар збиља.''

''Аутобусом идем и аутобус скуп.''

''Ма слабо таксијем, аутобусом.''

''Катастрофа, катастрофа.''

Чињеница је да цијена горива није један од разлога за нови удар на џепове грађана. Шта ли ће тек бити за новогодишње празнике, није тешко претпоставити.

