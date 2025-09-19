Logo

Ковачевић европосланицима: Када Српској дате поштовање, Српска ће га узвратити

19.09.2025

19:10

Коментари:

1
Ковачевић европосланицима: Када Српској дате поштовање, Српска ће га узвратити
Фото: АТВ БЛ

Република Српска и СНСД су давали увијек свој допринос на европском путу, даваћемо га и даље, али тражимо да се Република Српска поштује, истакао је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.

"Тражимо да се српски конститутивни народ у БиХ поштује. Република Српска је потписник Устава БиХ. Тражимо да се и то поштује. Када добијемо поштовање, узвратићемо га", навео је на "Иксу" Ковачевић, који је и портпарол СНСД-а.

Ковачевић је јуче учествовао на састанку са посланицима Европског парламента и шефом делегације ЕУ у БиХ.

Подијели:

Тагови:

Радован Ковачевић

PD PS BiH

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Прањић потписао указ умјесто Додика

Република Српска

Прањић потписао указ умјесто Додика

3 ч

4
НСРС отпилила Дом народа: Нећемо поступити по вашем захтјеву, научите надлежности

Република Српска

НСРС отпилила Дом народа: Нећемо поступити по вашем захтјеву, научите надлежности

4 ч

2
Зоран Тегелтија пуштен на кућно лијечење

Република Српска

Зоран Тегелтија пуштен на кућно лијечење

6 ч

1
Goran Selak Benc Tuzon

Република Српска

Селак са Тужоном о унапређењу сарадње са Мађарском

6 ч

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

39

Одржана генерална проба војне параде ''Снага јединства''

20

38

Преслатки дјечак у српској цркви "украо" шоу на вјенчању родитеља

20

29

Нада Топчагић проговорила о трагедији на Јахорини

20

22

Ево зашто је Миљана Кулић спопала Филипа Ђукића! Има дебео разлог

20

15

Халид испричао анегдоту: ''Овако су се некада снимале пјесме''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner