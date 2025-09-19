Ковачевић европосланицима: Када Српској дате поштовање, Српска ће га узвратити

19.09.2025
19:10
Коментари:1
Република Српска и СНСД су давали увијек свој допринос на европском путу, даваћемо га и даље, али тражимо да се Република Српска поштује, истакао је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.
"Тражимо да се српски конститутивни народ у БиХ поштује. Република Српска је потписник Устава БиХ. Тражимо да се и то поштује. Када добијемо поштовање, узвратићемо га", навео је на "Иксу" Ковачевић, који је и портпарол СНСД-а.
Ковачевић је јуче учествовао на састанку са посланицима Европског парламента и шефом делегације ЕУ у БиХ.
"Српска и СНСД су давали увијек свој допринос на европском путу, даваћемо га и даље, али тражимо да се Република Српска поштује. Тражимо да се српски конститутивни народ у БиХ поштује. Република Српска је потписник Устава БиХ. Тражимо да се и то поштује. Када добијемо поштовање,… pic.twitter.com/y84tszHhD3— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) September 19, 2025
