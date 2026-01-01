Папрене казне на границама: Шта смијете, а шта не смијете уносити у ЕУ

Извор:
Б92
01.01.2026
13:29
Коментари:0
Повратак са прославе божићних и новогодишњих празника за дијаспору може се претворити у прави финансијски кошмар ако се у пртљажнику налазе домаће деликатесе.
ЕУ примјењује ригорозна правила о увозу намирница животињског поријекла, па омиљени бакин сир, дједина сланина и пршута или домаћа ракија често заврше у канти за смеће уз папрене новчане казне.
Током празника и путовања у иностранство често се поставља питање шта је легално, а шта није дозвољено пренијети преко границе – колико кутија цигарета може бити у ауту, хоће ли вам "залијепити" казну ако у пртљажнику имају два колута сира и "таблу" сланине, да ли је дозвољено унијети исту количину пива и вина, шта је са жестоким алкохолним пићима.
Управо због свих тих правила, која су толико бројна да их понекад није лако запамтити ни самим цариницима, Вечерњи лист доноси списак свега што се смије, односно не смије унијети у Европску унију.
БиХ
Додик: Брисел и ЕУ за БиХ далеко као васиона
Ако уносите робу из трећих земаља (као што је Србија, БиХ...), лимит за увоз по особи не смије прећи 430 евра у поморском и ваздушном саобраћају и 300 евра у свим осталим врстама транспорта, односно 150 евра за путнике млађе од 15 година, без обзира којим превозним средством путују.
Путници у ваздушном саобраћају могу унијети нешто више дуванских производа него они који путују другим превозом.
Путници у ваздуху могу унијети 200 цигара, 100 цигариллоса, 50 цигара и 250 грама дувана за пушење. Путници друмским или жељезничким превозом могу унијети 40 цигарета, 20 цигарилоса, 10 цигара и 50 грама дувана за пушење.
Сви путници могу унијети једнаку количину од 50 грама гријане дуванске производње, 10 милилитара е-течности и 50 грама тзв. нових дуванских производа.
Што се тиче алкохолних пића, иста правила важе за путовања копном, ваздухом и морем – свима је дозвољено унијети 16 литара пива, 4 литре вина и 2 литре алкохолних пића са мање од 22 одсто алкохола, односно једну литру јачих алкохолних пића.
Ако желите да плаћате трошарине, уз услов да сте старији од 17 година, могуће је унијети 800 цигарета, 400 цигарилоса, 200 цигара, килограм дувана, 10 литара жестоког алкохола, 90 литара вина, 110 литара пива и 100 милилитара е-течности.
Све преко тога није дозвољено ни уз плаћање. Уопште није дозвољено уносити месо и млијеко, као ни производе од меса и млијека.
Дозвољено је по особи унијети 20 кг свјеже, сушене, куване, посољене или димљене рибе, козица, ракова и дагњи. За друге производе животињског поријекла, попут меда, јаја, производа од јаја, меса пужева или жабљих ногу, дозвољено је до 2 кг по особи.
Економија
Расте производња кованица евра, а ово је разлог
Када путујете из Србије или Босне у Хрватску, можете носити одређене количине воћа и поврћа, али уз значајна ограничења и посебне услове.
ЕУ генерално дозвољава унос свјежег воћа и поврћа, осим кромпира, до 5 кг по особи. Међутим, већина воћа и поврћа, попут јабука, крушака, парадајза, мркве, цвекле, целера, ротквица, купуса, карфиола, кеља, зелене салате, радича, ендивије, ђумбира, шафрана и куркуме, захтјева фитосанитарни сертификат издат од надлежног фитосанитарног тијела земље поријекла.
Фитосанитарну контролу обављају инспектори на граничним контролним пунктовима. Изузеци од фитосанитарних прописа, за које сертификат није потребан, су одређене врсте тропског воћа: ананас, свјеж или сув кокос, банане и руме. Ове намирнице се могу унијети без ограничења, у разумним количинама за личну употребу.
Свијет
Европска земља почиње производњу оружја по српској технологији
Ако се ипак одлучите ризиковати, знајте да вас може задесити казна која може износити и до 13.300 евра. Висина казне зависи од врсте и количине робе коју сте покушали да унесете или изнесете.
За непријављивање робе прописана је новчана казна од 265 до 6.600 евра, док за покушај кријумчарења или непријављивања комерцијалне робе или робе са забранама/ограничењима прописана казна може бити од 400 до 13.300 евра, преноси б92.
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
15
53
15
51
15
45
15
37
15
32
Тренутно на програму