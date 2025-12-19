Украјини кредит умјесто замрзнуте руске имовине

19.12.2025
07:38
Коментари:0
Лидери Европске уније постигли су договор о давању Украјини кредита од 90 милијарди евра након што нису успјели постићи договор о кориштењу замрзнуте руске имовине.
Споразум, за који су лидери рекли да ће задовољити војне и економске потребе Украјине за наредне двије године, постигнут је након више од једног дана разговора на самиту у Бриселу.
"Обавезали смо се, испунили смо", написао је шеф ЕУ Антонио Кошта на X-u док је најављивао споразум о обезбјеђивању кредита подржаног заједничким буџетом блока.
Украјински предсједник Володимир Зеленски позвао је лидере да искористе 200 милијарди евра замрзнуте руске имовине, али Белгија, гдје се налази највећи дио готовине, захтијевала је гаранције о подјели одговорности, што се показало превише за друге земље.
У другом развоју догађаја, француски предсједник Емануел Макрон рекао је да вјерује да би било "корисно" за Европу да се поново ангажује с руским предсједником Владимиром Путином.
"Вјерујем да је у нашем интересу, као Европљана и Украјинаца, да пронађемо прави оквир за поновно покретање ове дискусије“, рекао је, додајући да би Европљани требали пронаћи средства за то у наредним седмицама.
Лидери ЕУ избјегли су хаос и подјеле својом одлуком да Украјини одобре кредит путем позајмљивања готовине умјесто кориштења замрзнуте руске имовине, изјавио је рано у петак белгијски премијер Барт Де Вевер.
ЕУ процјењује да је Украјини потребно додатних 135 милијарди еvра да би опстала у наредне двије године, а криза готовине требала би почети у априлу.
Њемачки канцелар Фридрих Мерц, који је заговарао план о имовини, рекао је да коначна одлука о кредиту "шаље јасан сигнал" Путину.
Русија је упозорила лидере ЕУ да не користе њен новац, али пољски премијер Доналд Туск је рекао да морају "бити дорасли овој прилици".
Споразум нуди Кијеву очајнички потребну помоћ усред дипломатског налета док амерички предсједник Доналд Трамп врши притисак за брзи договор о окончању рата с Русијом.
Амерички и руски званичници састаће се овог викенда у Мајамију ради даљњих разговора о мировном плану, рекао је званичник Бијеле куће новинској агенцији АФП. Сматра се да ће изасланик Кремља Кирил Дмитриев разговарати с Трамповим изасланицима Стевеом Виткофом и Џередом Кушнером у Мајамију.
У међувремену, Зеленски је најавио да ће украјинска и америчка делегација одржати нове разговоре у петак и суботу у Сједињеним Државама.
Наука и технологија
46 мин0
Свијет
50 мин0
Кошарка
1 ч0
Свијет
53 мин0
Свијет
50 мин0
Свијет
53 мин0
Свијет
9 ч1
Свијет
10 ч0
Најновије
Најчитаније
07
59
07
55
07
48
07
46
07
39
Тренутно на програму