Подваљивање Белгији није прошло

Извор:

АТВ

19.12.2025

08:07

Белгијски премијер Барт де Вевер говори током конференције за медије на самиту ЕУ у Бриселу
Фото: Tanjug/AP/Geert Vanden Wijngaert

Употреба замрзнуте руске имовине за финансирање Украјине неће проћи без казне, била је јасна порука Кремља. Највећи дио налази се у Белгији, али су европске колеге одбиле да "дијеле" одговорност пред Москвом. Због тога је и Белгија одбила да игра њихову прљаву игру. Умјесто тога, Украјини кредит од 90 милијарди евра.

Званичници ЕУ одустали су од плана о досад невиђеном репарационом зајму за Украјину и умјесто тога ће прикупити 90 милијарди евра кроз заједничко задуживање. Мађарска, Чешка и Словачка неће учествовати у овоме.

Првобитни план је био да се Украјина финансира кроз замрзнуту руску имовину. Међутим, јасна порука је стигла из Кремља да то неће проћи некажњено. Највећи дио те имовине налази се у Белгији. Преговори су запели због захтјева Белгије за неограниченим гаранцијама прије кориштења замрзнуте имовине, јер остале европске колеге нису биле спремне да дијеле судбину Брисела у случају одговора Русије.

Белгијски захтјеви срушили договор

Уочи самита у Бриселу у четвртак, званичници су инсистирали на томе да нема плана Б те су удвостручили напоре за издавање репарационог зајма који би био покривен замрзнутом имовином Руске централне банке. Њемачки канцелар Фридрих Мерц предводио је ту идеју, али безуспјешно. Белгијски захтјеви за неограниченим гаранцијама учинили су план неодрживим за остале чланице.

Moskva Kremlj

Свијет

Русија послала поруку у 1 сат ујутро док су трајали преговори у Бриселу: Сви ће сносити одговорност

Неуспјех представља ударац за Мерца и предсједницу Комисије Урсулу фон дер Лајен, који су овај план представљали као најбољу опцију. Расправа се у четвртак вртјела око ублажавања забринутости белгијске владе. Премијер Барт Де Вевер седмицама је заузима чврст став, тврдећи да неће прихватити лош договор који би његову земљу изложио руској одмазди.

Његов захтјев за "неограниченим гарацијама" за заштиту Белгије и финансијске институције Еуроклир поаказао се неприхватљивим за друге.

Самит ЕУ

Свијет

Украјини кредит умјесто замрзнуте руске имовине

Како сазнаје Евроњуз из дипломатских извора, многе земље нису хтјеле понудити такве гаранције уз поруку: "Званичници заправо нису знали за шта би на крају гарантовали".

Мађарска, Чешка и Словачка одбиле

Још прије самита, Мађарска је јасно дала до знања да се неће сложити са зајмом. Мађарски премијер Виктор Орбан је изјавио новинарима: Изгледа као зајам, али Украјинци га никада неће моћи вратити. У основи је то губитак новца. Они који стоје иза тог зајма преузеће одговорност и финансијске посљедице тога.

Клаудија Невеса Валентеа

Свијет

Осумњичени за покољ на Брауну пронађен мртав. Убио је и професора на МИТ-у?

У закључцима самита, званичници су се сложили да ће Мађарска, Словачка и Чешка бити изузете од било какве одговорности повезане са зајмом путем механизма "појачане сарадње".

