Logo
Large banner

Русија послала поруку у 1 сат ујутро док су трајали преговори у Бриселу: Сви ће сносити одговорност

19.12.2025

07:46

Коментари:

0
Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

У току преговора у Бриселу о одмрзавању руске имовине за помоћ Украјини, из Кремља је стигла порука у један сат ујутро, а упутио ју је секретар за штампу руског предсједника Владимира Путина, Дмитриј Песков.

Песков је поручио како "експропријација руске имовине неће остати некажњена за њене налогодавце и починиоце, а да ће Москва користити све доступне механизме међународног права да их казни".

"Више пута смо рекли да све акције, везане за експропријацију руске имовине, неће остати без одговора. Они који су доносили одлуке колективно, они који су доносили одлуке појединачно и они који су их проводили у пракси, сви ће сносити одговорност", рекао је у поруци.

За крај је навео ће Русија користити све правне механизме.

Вијест је објављена на страницама руске државне новинске агенције ТАСС у један сат ујутро док су у Бриселу трајали преговори.

Подсјећамо, лидери Европске уније постигли су договор о давању Украјини кредита од 90 милијарди еура након што нису успјели постићи договор о кориштењу замрзнуте руске имовине.

Подијели:

Тагови:

Русија

Дмитриј Песков

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Да вас мраз не затекне неспремне: Како правилно очистити стакла и избјећи грешку која вас може скупо коштати

Ауто-мото

Да вас мраз не затекне неспремне: Како правилно очистити стакла и избјећи грешку која вас може скупо коштати

24 мин

0
С лијева на десно, премијерка Данске Мете Фредериксен, предсједник Европског савјета Антонио Коста и предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен учествују на конференцији за медије на самиту ЕУ у Бриселу

Свијет

Украјини кредит умјесто замрзнуте руске имовине

25 мин

0
Беба дијете

Друштво

Српскa богатија за 15 беба: Највише их је рођено у овом граду

35 мин

0
Научници открили смртоносни вирус у даху китова

Наука и технологија

Научници открили смртоносни вирус у даху китова

46 мин

0

Више из рубрике

С лијева на десно, премијерка Данске Мете Фредериксен, предсједник Европског савјета Антонио Коста и предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен учествују на конференцији за медије на самиту ЕУ у Бриселу

Свијет

Украјини кредит умјесто замрзнуте руске имовине

25 мин

0
Осумњичени нападач са Универзитета Браун Клаудија Невеса Валентеа пронађен мртав

Свијет

Осумњичени за покољ на Брауну пронађен мртав. Убио је и професора на МИТ-у?

50 мин

0
Земљотрес јачине 5,7 степени погодио Авганистан

Свијет

Земљотрес јачине 5,7 степени погодио Авганистан

53 мин

0
На њима и Мирослав Лајчак: Нови снимци са имања Џефрија Епстајна

Свијет

На њима и Мирослав Лајчак: Нови снимци са имања Џефрија Епстајна

9 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

59

Хороскоп за петак: Мирнији улазак у викенд

07

55

Никољдан је више од празника: Симбол бриге, заједништва и идентитета у српској традицији

07

48

Како је Брајан Волш реаговао на пресуду доживотног затвора

07

46

Русија послала поруку у 1 сат ујутро док су трајали преговори у Бриселу: Сви ће сносити одговорност

07

39

Возачи пажљиво! Могућа поледица и одрони

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner