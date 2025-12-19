Русија послала поруку у 1 сат ујутро док су трајали преговори у Бриселу: Сви ће сносити одговорност

19.12.2025
07:46
Коментари:0
У току преговора у Бриселу о одмрзавању руске имовине за помоћ Украјини, из Кремља је стигла порука у један сат ујутро, а упутио ју је секретар за штампу руског предсједника Владимира Путина, Дмитриј Песков.
Песков је поручио како "експропријација руске имовине неће остати некажњена за њене налогодавце и починиоце, а да ће Москва користити све доступне механизме међународног права да их казни".
"Више пута смо рекли да све акције, везане за експропријацију руске имовине, неће остати без одговора. Они који су доносили одлуке колективно, они који су доносили одлуке појединачно и они који су их проводили у пракси, сви ће сносити одговорност", рекао је у поруци.
За крај је навео ће Русија користити све правне механизме.
Вијест је објављена на страницама руске државне новинске агенције ТАСС у један сат ујутро док су у Бриселу трајали преговори.
Подсјећамо, лидери Европске уније постигли су договор о давању Украјини кредита од 90 милијарди еура након што нису успјели постићи договор о кориштењу замрзнуте руске имовине.
Ауто-мото
24 мин0
Свијет
25 мин0
Друштво
35 мин0
Наука и технологија
46 мин0
Најновије
Најчитаније
07
59
07
55
07
48
07
46
07
39
Тренутно на програму