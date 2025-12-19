Logo
Због овога је ауто Милка Бјелице пропао кроз лифт: Ватрогасци преко крова извлачили дјецу

Телеграф

19.12.2025

08:57

0
Фото: Telegraf.rs

Права трагедија избјегнута је јуче у Сазоновој улици на Врачару, када је усљед пуцања пнеуматске пресе лифт са аутомобилом у којем је био прослављени кошаркаш Милко Бјелица са породицом почео да пропада.

У једној од новоградњи на Врачару јуче се у поподневним часовима одиграла акција спасавања која је трајала до посљедњег секунда. Прослављени кошаркаш Црвене звијезде, Милко Бјелица (41), налазио се у аутомобилу са супругом и двоје дјеце (4 и 5 година) у тренутку када је гаражни лифт, усљед тешког квара, неконтролисано кренуо да пропада, пише Телеграф.

Пукла пнеуматска преса

До незгоде је дошло у тренутку када је породица у свом луксузном "Аудију А6" излазила из лифта. Према сазнањима са терена, узрок ове замало фаталне несреће је пуцање пнеуматске пресе. Усљед квара, механизам је попустио, а лифт је повукао возило наниже, при чему је предњи део аутомобила остао потпуно пригњечен између нивоа гараже.

Полиција Србија

Кошарка

Ватрогасци затекли хорор: Свједоци о драми српског кошаркаша

Херојска акција ватрогасаца

На мјесто несреће хитно су упућена 14 ватрогасаца-спасилаца из јединица Вождовац и Звездара са четири возила. Затекли су језив призор – возило заглављено у мрачном процјепу и престрављену породицу која није могла да напусти кабину лифта због нестабилности читаве конструкције.

"Ситуација је била критична јер је лифт био нестабилан и постојала је опасност од даљег кретања. Дјеца су била уплашена, али су ватрогасци реаговали максимално професионално," наводи извор са лица мјеста.

Спасиоци су донијели одлуку да се евакуација изврши преко крова кабине лифта. Користећи специјалне љестве настављаче, ватрогасци су једног по једног члана породице – прво дјецу, а потом и родитеље – извукли на сигурно кроз узани простор.

Милко Бјелица

Кошарка

Ко је Милко Бјелица - кошаркаш чији ауто је пропао кроз лифт

Без повријеђених, истрага у току

Сви чланови породице су одмах предати екипи Хитне помоћи. Иако су претрпјели огроман стрес, први прегледи показују да, срећом, нема физичких повреда.

Полиција и инспекција врше увиђај на лицу мјеста. Кључно питање истраге биће да ли је лифт посједовао уредне атесте и због чега је сигурносни систем заказао, што је могло довести до незамисливе трагедије у самом центру Београда.

Милко Бјелица

Шта је пнеуматска преса?

Пнеуматска преса је срце ауто-лифта која користи сабијени ваздух под високим притиском како би подизала и држала терет од неколико тона. У тренутку када је овај механизам ''пукао“, дошло је до наглог губитка притиска, због чега је платформа са аутомобилом изгубила ослонац и кренула у неконтролисано пропадање. Без ваздушног притиска који га држи, лифт постаје немоћан пред тежином возила, што објашњава силину удара и пригњечен предњи дио ''аудија“.

Милко Бјелица

lift

Аутомобил

nesreća

