Референдума ће бити, али се још не зна када тачно

29.10.2025

Референдума ће бити, али се још не зна када тачно

Референдума ће бити. Када? То се још са сигурношћу не може рећи. Чека се да се у Службеном гласнику објави Одлука Уставног суда да је Закон о референдуму уставан, након тога ће Народна скупштина Републике Српске заказати сједницу са одлуком о расписивању референдума, који би требао бити одржан у року од 30 дана, од евентуалног усвајања те одлуке.

''Оно што ћемо ми урадити, када Службени гласник објави, исте секунде тече обавеза према Комисији за избор и именовања која ће предложити референдумску комисију, коју ћемо ми изабрати на сједници Народне скупштине. Размотрићемо и референдумско питање, да ли одговара ово које је било у специфичним околностима или ћемо бити мијењано“, казао је Ненад Стевандић, предсједник НСРС Републике Српске.

Република Српска

''Референдум ће бити одржан''

Није искључено да ће грађани Републике Српске на референдум 9. јануара, на Дан Републике Српске.

''Meнe привлачи једна ствар, а то је да деветог јануара организујемо тај референдум. Надам се да ћемо завршити све формалне услове“, рекао је предсједник Републике Српске, Милорад Додик.

Референдум треба бити одржан, али је потребно промијенити референдумско питање, јасан је став правника Милка Грмуше.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Референдума ће бити

''Референдумско питање какво је сада Народна скупштина поставила је бесмислено и такав референдум не треба да буде одржан, зато што је противан правној струци. С друге стране, референдум с питањем 'Да ли подржавате да странци доносе одлуке у нашој земљи и само са тим питањем и те како треба да буде одржан. Сматрам да Република Брчко дистрикту и Федерацији и да коначно чујемо мишљење грађана да ли прихватају да нам странци доносе одлуке“, казао је правник Милко Грмуша.

Република Српска

Стевандић о одлуци Уставног суда: Очекујем да ће Бошњаци показати принципијелност

Подсјећамо да је референдум са питањем 'Да ли прихватате одлуке неизабраног странца Кристијана Шмита и пресуде неуставног Суда Бих изречене против предсједника Републике Српске, као и одлуку ЦИК-а БиХ о одузимању мандата предсједнику Републике Српске треба бити одржан 25. октобра, али је пролонгиран због вета Клуба Бошњака. Не треба искључити ни могућност да ће вето поднијети и након поновоног расписивања референдума.

referendum

Република Српска

NSRS

Ненад Стевандић

Milko Grmuša

