"Одлука о референдуму у рукама посланика, о датуму ће се разговарати"

Извор:
СРНА
05.10.2025
14:18
Коментари:2
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да је одлука о референдуму у Српској у рукама народних посланика и владајуће структуре, који одлучују о свим процесима, истакавши да ће се о датуму разговарати с обзиром на рокове.
"У Републици Српској ми водимо игру и то се не може наметати са стране. Сигурно је да ћемо попунити комисију за провођење референдума са представницима Бошњака и Хрвата које смо позвали", рекао је Стевандић новинарима у Бањалуци.
Он је рекао да ће се о пролонгирању разговарати, али да је и то показатељ да Република Српска поступа демократски и да одлучује о свим процесима.
"Одлука је сада на снази и нема препрека за спровођење референдума", поручио је Стевандић.
Говорећи о сједници Савјета безбједности Уједињених нација на којој ће бити презентован извјештај Републике Српске, Стевандић је рекао да је Српска овим показала да може да се обрати на све свјетске адресе.
Подсјетио је да је то урађено и на Скупштини УН када је, захваљујући ангажману српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић и Србије, документ из Народне скупштине Републике Српске стигао на више од 60 адреса.
"Сви ће и сада добити документе коју негирају чињеницу да један човјек може доносити законе. Све ће ово пасти и на Европском суду, међутим ми и даље имамо Брисел који подржава такве процесе. То је срамота", истакао је Стевандић.
Он је срамотним назвао и понашање Европске уније када је ријеч о нападу на Србе у ФБиХ, јер се не оглашавају, а и када то ураде онда је та реакција блага.
"Политичко крило Хамаса постоји у БиХ. Они угрожавају Србе у ФБиХ, који су постали грађани другог реда. Само у већински српским мјестима су на неки начин заштићена њихова права. Иживљавају се над Србима због мржње према Републици Српској", навео је Стевандић.
