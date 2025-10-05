Милко Грмуша подноси иницијативу: Да наши доприноси не буду „мртве паре“

Извор:
АТВ
05.10.2025
12:05
У наредних десет дана поднијећу иницијативу за усвајање више законских рјешења чији је циљ да се људима омогући да дио уплаћених доприноса на плату користе у сврху додатних здравствених услуга и образовања, рекао је правник Милко Грмуша.
"Ријечју, да наши доприноси не буду „мртве паре“ које држава користи како мисли да треба а ми од тих пара немамо ништа кад нам највише требају. Идеја је да се креира социјални рачун који би представљао лични дигитални рачун (ЛДР) у оквиру Пореске управе РС, на који се сваког мјесеца уписује дио твојих доприноса за пензијско и здравствено осигурање (нпр. 5%"), рекао је Грмуша.
Он је и додатно појаснио своју иницијативу.
"Ти доприноси остају твоји — само добијају нову функцију.
- за допунско здравствено осигурање, приватне прегледе и терапије
- за стоматолошке и друге здравствене услуге
- за школовање, курсеве, мастер студије и обуке
- родитељи могу дио свог ЛДР-а пренијети дјетету за образовање
То значи да твоји доприноси више нису само порез који не видиш — већ твој новац, твоја инвестиција у здравље и знање.
Модел се заснива на постојећим законима:
· Закон о доприносима
· Закон о пензијском и инвалидском осигурању
· Закон о здравственом осигурању
Потребна је само једна измјена: да се дозволи да се дио доприноса усмјери на индивидуални социјални рачун грађанина.
Грађани: слободу избора, боље здравље и приступ образовању без кредита.
- Држава: мање оптерећење на јавне фондове и већу социјалну правду.
- Друштво: нови систем повјерења — у коме се зна гдје иде свака уплаћена марка, навео је Грмуша.
