Милко Грмуша подноси иницијативу: Да наши доприноси не буду „мртве паре“

Извор:

АТВ

05.10.2025

12:05

Коментари:

1
У наредних десет дана поднијећу иницијативу за усвајање више законских рјешења чији је циљ да се људима омогући да дио уплаћених доприноса на плату користе у сврху додатних здравствених услуга и образовања, рекао је правник Милко Грмуша.

"Ријечју, да наши доприноси не буду „мртве паре“ које држава користи како мисли да треба а ми од тих пара немамо ништа кад нам највише требају. Идеја је да се креира социјални рачун који би представљао лични дигитални рачун (ЛДР) у оквиру Пореске управе РС, на који се сваког мјесеца уписује дио твојих доприноса за пензијско и здравствено осигурање (нпр. 5%"), рекао је Грмуша.

Он је и додатно појаснио своју иницијативу.

"Ти доприноси остају твоји — само добијају нову функцију.

За шта можеш користити средства са ЛДР-а?

- за допунско здравствено осигурање, приватне прегледе и терапије

- за стоматолошке и друге здравствене услуге

- за школовање, курсеве, мастер студије и обуке

- родитељи могу дио свог ЛДР-а пренијети дјетету за образовање

То значи да твоји доприноси више нису само порез који не видиш — већ твој новац, твоја инвестиција у здравље и знање.

Правни оквир

Модел се заснива на постојећим законима:

· Закон о доприносима

· Закон о пензијском и инвалидском осигурању

· Закон о здравственом осигурању

Потребна је само једна измјена: да се дозволи да се дио доприноса усмјери на индивидуални социјални рачун грађанина.

Шта добијају грађани, а шта држава?

Грађани: слободу избора, боље здравље и приступ образовању без кредита.

- Држава: мање оптерећење на јавне фондове и већу социјалну правду.

- Друштво: нови систем повјерења — у коме се зна гдје иде свака уплаћена марка, навео је Грмуша.

Таг:

Milko Grmuša

Коментари (1)
