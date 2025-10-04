Додик предложио Путину: Русија и САД да направе комисију за Балкан

Извор:
Спутник Србија
04.10.2025
17:14
Замолио сам руског лидера Владимира Путина да у дијалогу са америчким предсједником Доналдом Трампом не остави по страни Балкан као тему, као и да покуша да се дође до трајних рјешења, изјавио је предсједник Републике Српске Милорад Додик за руске медије, након састанка са шефом руске државе у Сочију, на маргинама састанка дискусионог клуба „Валдај".
„Додатно сам замолио предсједника да обрати пажњу на још један моменат који може имати велико значење у преговорима које Русија води са Сједињеним Америчким Државама. Уколико буде постигнут споразум између двије свјетске силе, изузетно је важно да тема Балкана не буде занемарена. Могуће је да би најисправније рјешење било када би управо Русија и САД, у оквиру свог коначног споразума, формирале комисију за Балкан, која би помогла да се ситуација у региону коначно стабилизује кроз израду трајних рјешења и правилну организацију самих држава“, рекао је Додик.
Према његовим ријечима, сусрет са предсједником Русије „у оквиру предвиђеног времена пружио је могућност да се размотре сва питања која су стране планирале“
„И, разумије се, неизбјежно је било да се говори о ситуацији код нас. Било ми је важно да чујем његову оцјену онога што се дешава“, нагласио је Додик.
Он је додао да су Путин и он разговарали о појединим облицима сарадње које су раније договорили да унапређују, и имајући у виду садашње околности, морају да планирају економско дјеловање Русије и Републике Српске, као и културну сарадњу и сарадњу у спорту.
„Тако ће један наш тим ускоро играти у ВТБ лиги, што свједочи о томе да се одређене баријере ипак могу превазићи, упркос могућим пријетњама од стране европских асоцијација. Учествујући у европским куповима, ми бирамо ВТБ лигу. Играћемо, и биће нам омогућено да се на кошаркашком терену сусрећемо са водећим клубовима Руске Федерације“, рекао је предсједник Републике Српске.
По његовим ријечима, сва та питања свакако су представљала важан дио билатералних разговора.
„За мене је од посебног значаја било да се очува сигурност у стратешку подршку коју Русија пружа у Савјету безбједности УН — у вези са питањима која се тамо покрећу, а о којима смо такође разговарали са министром спољних послова Русије Сергејем Лавровом“, закључио је Додик, а преноси Спутњик.
