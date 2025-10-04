"СНСД на челу са предсједником Додиком спреман за нове побједе"

Извор:
АТВ
04.10.2025
15:57
Коментари:0
Нисмо бројали године, већ побједе које смо остварили и оне које ћемо тек заједно остварити, рекао је предсједник СНСД Милорад Додик током прославе рођендана предсједника Градског одбора СНСД-а Бањалука Владе Ђајића.
- Чланови СНСД-а су организовали прославу рођендана Владе Ђајића - написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Чланови СНСД-а су организовали прославу рођендана Владе Ђајића.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 4, 2025
Нисмо бројали године, већ побједе које смо остварили и оне које ћемо тек заједно остварити. pic.twitter.com/tXKtztc9gr
СНСД је у служби Републике Српске, у служби сваког нашег човјека, сваког града, општине и села, рекла је потпредсједник ове партије Жељка Цвијановић.
Цвијановићева наводи да је СНСД на челу са предсједником Милорадом Додиком спреман за нове побједе.
- Знамо шта бранимо и знамо да само сигурне руке и чврст карактер могу донијети стабилност нашим будућим генерацијама - написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.
У служби Републике Српске, у служби сваког нашег човјека, сваког града, општине и села. @SNSDDodik је, на челу са @MiloradDodik, спреман за нове побједе!— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 4, 2025
Знамо шта бранимо и знамо да само сигурне руке и чврст карактер могу донијети стабилност нашим будућим генерацијама. ❤️ pic.twitter.com/5l8KBukbqD
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч1
Република Српска
3 ч1
Најновије
Најчитаније
16
07
15
57
15
48
15
45
15
34
Тренутно на програму