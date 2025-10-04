Logo

"СНСД на челу са предсједником Додиком спреман за нове побједе"

Извор:

АТВ

04.10.2025

15:57

Фото: X / MiloradDodik

Нисмо бројали године, већ побједе које смо остварили и оне које ћемо тек заједно остварити, рекао је предсједник СНСД Милорад Додик током прославе рођендана предсједника Градског одбора СНСД-а Бањалука Владе Ђајића.

- Чланови СНСД-а су организовали прославу рођендана Владе Ђајића - написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

СНСД је у служби Републике Српске, у служби сваког нашег човјека, сваког града, општине и села, рекла је потпредсједник ове партије Жељка Цвијановић.

Цвијановићева наводи да је СНСД на челу са предсједником Милорадом Додиком спреман за нове побједе.

- Знамо шта бранимо и знамо да само сигурне руке и чврст карактер могу донијети стабилност нашим будућим генерацијама - написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.

Тагови:

СНСД

Милорад Додик

Жељка Цвијановић

