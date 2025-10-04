Додик: Запад не схвата да Русију неће моћи да изолују као што су могли Србе

04.10.2025
12:32
Коментари:1
Русију неће моћи да изолују као што су могли Србе, рекао је предсједник Републике Српске Милорад Додик за ТАСС, након састанка са руским предсједником Владимиром Путином у Сочију, на маргинама састанка дискусионог клуба "Валдај".
"Европска унија прави исту велику грешку у Украјини коју је направила на Западном Балкану. Вјерујемо да је све што нам се догодило у бившој Југославији био полигон за западне творце глобалних неолибералних процеса, који су се спремали за Украјину. Наравно, не може да се упореди. Русија не може бити окружена НАТО трупама и изолована на исти начин као што смо ми Срби били", рекао је Додик.
Република Српска
Бећировић захвалио Аустрији на увођењу санкција Додику, Цвијановић му одговорила Андрићевим цитатом
Он је навео да мађарска политика стоји као једини трачак разума на Западу.
"Она једноставно процјењује ставове страна, ређа чињенице и лако је закључити да, наравно, еуфорија око приступања Украјине Европској унији противријечи свему што знамо о њему", наводи Додик.
Република Српска
Путин изразио задовољство због поновног сусрета са Додиком
Према његовим ријечима, земље са недефинисаним границама и са тако израженим економским и социјалним проблемима не придружују се Европској унији, преноси РТ Балкан.
"Очигледно је да западни стратези морају да увуку Украјину у своје редове како би увијек могли да криве Русију. Они не разумију да је Русима заправо свеједно шта они раде. Русија има свој пут, и могу вас увјерити да је Русија стабилна, нема унутрашњих проблема који би је могли дестабилизовати, а политика коју води предсједник Путин усмјерена је искључиво на стабилизацију", закључио је Додик.
Регион
3 ч0
Свијет
3 ч1
Сцена
3 ч0
Економија
3 ч0
Република Српска
5 ч3
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
6 ч0
Најновије
Најчитаније
16
07
15
57
15
48
15
45
15
34
Тренутно на програму