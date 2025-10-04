Минић положио вијенац на споменик палим борцима на гробљу ''Свети Пантелија“

Извор:
АТВ
Премијер Републике Српске, Саво Минић, положио је вијенац на спомен-обиљежје палим борцима Војске Републике Српске на гробљу ''Свети Пантелија“ у Бањалуци.
Минић је положио вијенац и на споменик 12 беба у Бањалуци.
Током данашње посјете Бањалуци, Минић ће разговарати са градоначелником Драшком Станивуковићем.
Планирана је и посјета градилишту централног споменика борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 1991-1995. године.
