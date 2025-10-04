Logo

Минић положио вијенац на споменик палим борцима на гробљу ''Свети Пантелија“

Извор:

АТВ

04.10.2025

10:13

Коментари:

0
Минић положио вијенац на споменик палим борцима на гробљу ''Свети Пантелија“
Фото: АТВ

Премијер Републике Српске, Саво Минић, положио је вијенац на спомен-обиљежје палим борцима Војске Републике Српске на гробљу ''Свети Пантелија“ у Бањалуци.

Минић је положио вијенац и на споменик 12 беба у Бањалуци.

Током данашње посјете Бањалуци, Минић ће разговарати са градоначелником Драшком Станивуковићем.

Планирана је и посјета градилишту централног споменика борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 1991-1995. године.

Саво Минић -

Подијели:

Таг:

Саво Минић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Драматичан снимак извлачења младића из запаљеног аута након трке: Гори му дуксерица, дјевојка једно понавља

Свијет

Драматичан снимак извлачења младића из запаљеног аута након трке: Гори му дуксерица, дјевојка једно понавља

1 ч

0
Детаљи пуцњаве у кафићу у Београду: Састали се да ''ријеше проблем''

Србија

Детаљи пуцњаве у кафићу у Београду: Састали се да ''ријеше проблем''

1 ч

0
Шта чека Дидија након пресуде: Затвор, апелација и неизвјесна будућност

Сцена

Шта чека Дидија након пресуде: Затвор, апелација и неизвјесна будућност

2 ч

0
Саобраћајна незгода у Бањалуци: Жену ударио аутомобил код зграде Владе

Хроника

Саобраћајна незгода у Бањалуци: Жену ударио аутомобил код зграде Владе

2 ч

0

Више из рубрике

Станивуковић одговорио на прозивке Јовице Радуловића

Република Српска

Станивуковић одговорио на прозивке Јовице Радуловића

2 ч

0
Минић данас у званичној посјети Бањалуци

Република Српска

Минић данас у званичној посјети Бањалуци

3 ч

0
Јовановић: Оно што ће Русија да уради за Српску је потпуна новина на свјетској сцени

Република Српска

Јовановић: Оно што ће Русија да уради за Српску је потпуна новина на свјетској сцени

13 ч

1
Расправа на Иксу: Цвијановић појаснила зашто је СНСД одлучио да иде на изборе

Република Српска

Расправа на Иксу: Цвијановић појаснила зашто је СНСД одлучио да иде на изборе

15 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

50

Познато када ће Новак Ђоковић играти у 3. колу Шангаја!

11

48

"Ниједан син ме није звао на свадбу, мајка им је мозак испрала" Исповијест оца тјера сузе на очи

11

46

Швеђани купују храну за случај рата

11

31

Обустављен саобраћај на путу Добрун-Вардиште: У току извлачење возила

11

31

Ужас у Шведској: Д‌јечак (14) упуцао шест особа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner