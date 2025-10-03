Logo

Јовановић: Оно што ће Русија да уради за Српску је потпуна новина на свјетској сцени

03.10.2025

22:48

Јовановић: Оно што ће Русија да уради за Српску је потпуна новина на свјетској сцени
Фото: Srna

Бивши шеф југословенске дипломатије Владислав Јовановић сматра да то што ће Русија, која тренутно предсједава Савјетом безбједности УН, представити извјештај Републике Српске о стању у тој земљи, представља дипломатско-политичку услугу за рачун пријатељске земље, како би се на најважнијој свјетској позорници чули и ставови Бањалуке у овом затегнутом тренутку и нешто што до се до сада није десило.

Јовановић је појаснио да Република Српска није чланица УН и да нема пун међународни легитимитет због чега је потребно да неко помогне да њен проблем буде представљен свјетској јавности.

- То да једна земља представља туђи документ, колико знам, није се досад десило. Било је подршке, залагања за ставове неке земље, али ово што ће Русија урадити је потпуна новина - рекао је Јовановић.

Према његовим ријечима, оно што Република Српска не може да учини у Савјету безбједности, јер је под америчким санкцијама, могла би да уради Русија као пријатељска земља.

- То би била конкретна и вредна услуга, а са друге стране и помоћ да они који можда нису упућени у тај босански чвор нешто више сазнају о неправдама које тамо чин један ентитет и његови западни савезници према другом ентитету. Да им отвори очи и да почну да сагледавају ствар на другачији и интегралнији начин - рекао је Јовановић за Спутњик.

Према његовим ријечима, најбољи начин да се то "разбије" јесте да стигне истинит глас до што ширег круга земаља, како би тај проблем постао и шири, а не уско локални како Запад покушава да га сведе.

Он је констатовао да су извукли на силу Косово и Метохију, а да сада покушавају да од БиХ направе унитарну државу на штету српског народа.

Сједница Савјета безбједности о ситуацији у БиХ планирана је за 31. октобар.

Тагови:

Милорад Додик

Владимир Путин

