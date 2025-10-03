Јовановић: Оно што ће Русија да уради за Српску је потпуна новина на свјетској сцени

03.10.2025
Бивши шеф југословенске дипломатије Владислав Јовановић сматра да то што ће Русија, која тренутно предсједава Савјетом безбједности УН, представити извјештај Републике Српске о стању у тој земљи, представља дипломатско-политичку услугу за рачун пријатељске земље, како би се на најважнијој свјетској позорници чули и ставови Бањалуке у овом затегнутом тренутку и нешто што до се до сада није десило.
Јовановић је појаснио да Република Српска није чланица УН и да нема пун међународни легитимитет због чега је потребно да неко помогне да њен проблем буде представљен свјетској јавности.
- То да једна земља представља туђи документ, колико знам, није се досад десило. Било је подршке, залагања за ставове неке земље, али ово што ће Русија урадити је потпуна новина - рекао је Јовановић.
Према његовим ријечима, оно што Република Српска не може да учини у Савјету безбједности, јер је под америчким санкцијама, могла би да уради Русија као пријатељска земља.
- То би била конкретна и вредна услуга, а са друге стране и помоћ да они који можда нису упућени у тај босански чвор нешто више сазнају о неправдама које тамо чин један ентитет и његови западни савезници према другом ентитету. Да им отвори очи и да почну да сагледавају ствар на другачији и интегралнији начин - рекао је Јовановић за Спутњик.
Према његовим ријечима, најбољи начин да се то "разбије" јесте да стигне истинит глас до што ширег круга земаља, како би тај проблем постао и шири, а не уско локални како Запад покушава да га сведе.
Он је констатовао да су извукли на силу Косово и Метохију, а да сада покушавају да од БиХ направе унитарну државу на штету српског народа.
Сједница Савјета безбједности о ситуацији у БиХ планирана је за 31. октобар.
