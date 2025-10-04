Минић данас у званичној посјети Бањалуци

Извор:
СРНА
04.10.2025
08:17
Коментари:0
Предсједник Владе републике Српске Саво Минић разговараће данас у Бањалуци са градоначелником Драшком Станивуковићем.
Током посјете Бањалуци, Минић ће положити вијенце на спомен обиљежје погинулим борцима Војске Републике Српске, на споменик 12 беба, те обићи градилиште споменика борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 1991-1995. година.
Кошарка
Додик и Минић на утакмици Игокеа-ФМП
У 9.45 часова планирано је полагање вијенца погинулим борцима ВРС на гробљу "Свети Пантелија", а у 10.00 часова је полагање вијнаца на споменик 12 беба на Тргу српских јунака, саопштено је из Бироа Владе за односе с јавношћу.
Почетак састанка Минића и Станивуковића заказан је у 11.00 часова у Градској управи, а по његовом окончању предвиђене су изјаве.
Република Српска
Минић открио када ће се састати са Станивуковићем
У 12.15 часова Минић ће обићи градилиште споменика борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 1991-1995. година.
Република Српска
13 ч1
Република Српска
15 ч2
Република Српска
16 ч0
Република Српска
16 ч1
Најновије
Најчитаније
11
50
11
48
11
46
11
31
11
31
Тренутно на програму