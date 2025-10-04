Logo

Минић данас у званичној посјети Бањалуци

04.10.2025

08:17

Минић данас у званичној посјети Бањалуци
Фото: Срна

Предсједник Владе републике Српске Саво Минић разговараће данас у Бањалуци са градоначелником Драшком Станивуковићем.

Током посјете Бањалуци, Минић ће положити вијенце на спомен обиљежје погинулим борцима Војске Републике Српске, на споменик 12 беба, те обићи градилиште споменика борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 1991-1995. година.

Игокеа-Додик-Минић

Кошарка

Додик и Минић на утакмици Игокеа-ФМП

У 9.45 часова планирано је полагање вијенца погинулим борцима ВРС на гробљу "Свети Пантелија", а у 10.00 часова је полагање вијнаца на споменик 12 беба на Тргу српских јунака, саопштено је из Бироа Владе за односе с јавношћу.

Почетак састанка Минића и Станивуковића заказан је у 11.00 часова у Градској управи, а по његовом окончању предвиђене су изјаве.

Минић-Саво-09092025

Република Српска

Минић открио када ће се састати са Станивуковићем

У 12.15 часова Минић ће обићи градилиште споменика борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 1991-1995. година.

