Минић данас у званичној посјети Бањалуци

Током посјете Бањалуци, Минић ће положити вијенце на спомен обиљежје погинулим борцима Војске Републике Српске, на споменик 12 беба, те обићи градилиште споменика борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 1991-1995. година.

У 9.45 часова планирано је полагање вијенца погинулим борцима ВРС на гробљу "Свети Пантелија", а у 10.00 часова је полагање вијнаца на споменик 12 беба на Тргу српских јунака, саопштено је из Бироа Владе за односе с јавношћу.

Почетак састанка Минића и Станивуковића заказан је у 11.00 часова у Градској управи, а по његовом окончању предвиђене су изјаве.

У 12.15 часова Минић ће обићи градилиште споменика борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 1991-1995. година.