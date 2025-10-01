Logo

Минић открио када ће се састати са Станивуковићем

01.10.2025

14:22

Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић најавио је да ће се састати са градоначелником Бањалуке Драшком Станивуковићем, када буду усклађени термини.

"У Бањалуци сам скоро сваки дан и она је Влади Српске важна као и сви други градови. Знам да градоначелник Станивуковић често није у граду", написао је Минић на платформи "Икс" и додао:

"Зато ћемо чим ускладимо термине, одржати и службену посјету, у интересу Бањалучана и развоја највећег града у Српској."

