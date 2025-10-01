Минић открио када ће се састати са Станивуковићем

Извор:
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић најавио је да ће се састати са градоначелником Бањалуке Драшком Станивуковићем, када буду усклађени термини.
"У Бањалуци сам скоро сваки дан и она је Влади Српске важна као и сви други градови. Знам да градоначелник Станивуковић често није у граду", написао је Минић на платформи "Икс" и додао:
"Зато ћемо чим ускладимо термине, одржати и службену посјету, у интересу Бањалучана и развоја највећег града у Српској."
