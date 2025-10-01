"Пуштање генерала Павковића због болести даје наду и за генерала Младића"

Извор:
СРНА
01.10.2025
12:50
Пуштање на слободу генерала Небојше Павковића усљед тешког здравственог стања даје наду да би и генерал Ратко Младић могао добити исто одобрење, рекао је Срни Младићев син Дарко.
"Павковић и Ратко се налазе у прилично сличној ситуацији. Другачије су им дијагнозе, али прогнозе су им сличне. С једне стране, то даје наде да могло да дође до неких промена и ја се томе надам", рекао је Дарко Младић и додао да се ипак поставља питање да ли би до тога могло доћи.
Међународни механизам за кривичне судове у јулу је одбио хитан захтјев одбране генерала Младића за привремено или условно пријевремено пуштање на слободу због лошег здравственог стања, а Дарко каже да рокова за подношење новог захтјева нема.
"Сада ће љекари из Србије, кардиолог и неурофизијатар, 6. октобра бити код њега. Ми ћемо њихов извештај видјети врло брзо након што се врате. Послије тога ћемо донијети одлуку да ли ћемо поново да тражимо пуштање или којим путем то може даље да иде", појаснио је генералов син Дарко.
Чуди га, каже, што његовог оца нису пустили, наводећи да је требало да пусте генерала Павковића.
"Чак мислим да су и одуговлачили и да су морали много раније да га пусте, јер човјек има озбиљне дијагнозе. Да су га пустили пре два месеца, вероватно би имао боље шансе за, ако ништа, бар за продужење живота", навео је Дарко Младић.
Он је истакао да је држава Србија увијек давала подршку, односно гаранције, те сматра да ће то учинити и наредни пут, уколико дође до поновног захтјева.
За генералово здравствено стање је рекао да је недавно имао интервенцију на пети, са које су одстрањена четири центиметра некрозног ткива.
Напоменуо је да је хашки вјештак у јуну, када је Хаг одбио захтјев да пусти генерала, написао извјештај да је инфекција на пети излијечена, иако су српски љекари тврдили да није и да се кожа само површински опоравила.
Сада се, додао је Дарко, испоставило да се иста рана поново отворила и четири центиметра пете су му одстранили због некрозног ткива, јер је испод те коже, која је природно зарасла, трајала инфекција.
Према његовим ријечима, тако се на неки начин потврдило да њихови вјештаци нису били у праву, да су поднијели погрешне извјештаје, а да су српски љекари били у праву да је у питању озбиљна ситуација која не може да се третира као да је излијечена само површинским увидом на кожи.
"С друге стране, може да даје наду да ћемо можда овај пут имати некакав другачији третман. Није први пут да њихови вјештаци пишу извештаје за које се после у року неколико мјесеци покаже да нису тачни", рекао је Дарко Младић.
Генерал Младић преживио је неколико можданих удара, има неуролошке, кардиоваскуларне и уролошке проблеме који се прогресивно погоршавају и компликују.
Прошле године у једној холандској болници уграђен му је пејсмејкер, али се његово здравствено стање и даље погоршава и од тада су му отказали бубрези.
