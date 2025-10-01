Пронађен римски брод стар готово двије хиљаде година

01.10.2025
12:46
Коментари:0
У Сукошану, у близини Задра, налазе се римска лука и потопљено археолошко налазиште.
Археолози из Међународног центра за подводну археологију у Задру прије четири године открили су римски брод стар готово двије хиљаде година. Истраживање брода, дугог дванаест метара, недавно је завршено.
“Наишли смо на један налаз дрва са жељезним ексером који нас је подсјетио да би на том мјесту могао бити неки занимљивији налаз. Сљедеће године смо кренули са истраживањем ширег подручја и открили да се ради о римској олупини брода. Четири и по године смо истраживали, а ово је задња година па смо открили баш цијели брод”, рекао је за ХРТ Младен Пешић, директор Центра за подводну археологију у Задру.
Друштво
Снимак двојице пијаних мушкараца из БиХ постао виралан
Претпоставља се да је служио за пријевоз пољопривредних производа, вјеројатно из оближњег господарског објекта.
“Ради се о врло прецизној и стабилној градњи бродова који су могли носити тешке терете, пловити на средње до веће дистанце и били су неопходни за живот људи на нашој обали и отоцима прије двије тисуће година”, појаснио је за ХРТ Антон Дивић, власник компаније за истраживање у подводној археологији. Према досадашњим сазнањима, брод је потонуо случајно, вјеројатно услијед невремена.
Олупина је привукла и стране археологе.
Археолог Алба Фереира Домингез анализирала је више стотина узорака дрва с брода.
“На различитим дијеловима имамо три различите врсте дрвета. Свака врста има своју сврху. Анализом желим схватити зашто су бродоградитељи користили одређено дрво за одређени дио брода”, објаснила је.
Дивић најављује израду макете брода у омјеру 1:10, која ће бити изложена у задарском Центру за подводну археологију. Уз то, екипа свакодневно израђује фотограметријске моделе с више стотина преклапајућих фотографија, што омогућује дигиталну документацију налазишта.
Уклањање брода са дна било би прескупо, па се олупина након истраживања покрива геотекстилом и поново затрпава пијеском, који ју већ двије тисуће година чува од пропадања, пише Дневно.хр.
Најновије
Најчитаније
15
13
15
02
14
50
14
45
14
41
Тренутно на програму