Снимак двојице пијаних мушкараца из БиХ постао виралан

Необичан видео снимљен у Турбету код Травника постао је прави хит на друштвеним мрежама.
До сада је забиљежио више од 500.000 прегледа и изазвао хиљаде реакција.
На снимцима се виде двојица мушкараца у видно алкохолисаном стању који се покушавају кретати улицом, али уз сталне падове и поновна устајања.
Њихово тетурање, падање на коловоз и смијешни покушаји да наставе ход изазвали су бурне коментаре јавности.
Подијељени коментари
Испод објаве појавили су се бројни коментари – од шале и подсмијеха, до озбиљних упозорења на опасност:
"Жао ми је возача који би га ударио. Пјандура ми није жао“, написао је један корисник.
"Јој шта им шатор и дернек урадише, јутрос их срео 30 метара ниже, још иду кући“, додао је други.
"Да је какав дегенек преко леђа, отријезнили би се одмах… пасти под ауто честитом човјеку и хајде за будале у затвор“, гласио је трећи коментар.
Са друге стране, било је и оних који су критиковали ауторе снимка:
"Ипак им је требало помоћи. Људи се мало запили, па шта. Али ово је питање нечије безбједности, гори су ови што су снимали и смијали се. Да се нешто догодило, не би им било до смијеха", написао је један корисник.
Многи су све повезали са недавним вашаром у Турбету:
"То је знак да је био добар вашар у Турбету“.
"Мора да су били негдје на казанији, нека људи уживају“.
"Бар весели иду, загрљени, нису се потукли. Ваља дати себи одушка у овом хебеном вакту".
Иако је видео многе насмијао, неоспорно је отворио и питање сигурности на путевима, јер овакви призори могу завршити трагично ако се пјешаци нађу пред возилом.
