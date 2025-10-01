Logo

"Испорука топлотне енергије када се испуне метеоролошки и технички услови"

Радијатор гријање
Бањалучко предузеће Еко топлане саопштило је да ће испорука топлотне енергије почети када се за то испуне метеоролошки и технички услови, неопходни за пуштање система у погон.

Из овог предузећа су навели да је, због повећаног обима ванредних радова, санација дистрибутивне мреже још у току.

Према одлуци о општим условима за производњу, испоруку и кориштење топлотне енергије, сезона гријања званично почиње 15. октобра.

Фармерке

Стил

Фармерке у овој боји су најновији јесeњи тренд

Еко топлане тренутно обављају функционалне пробе система даљинског гријања које се одвијају у хладно-динамичком режиму и подразумијевају провјеру топлотних извора, дистрибутивне мреже, као и топлотних подстаница.

"Функционалне пробе не подразумијевају почетак испоруке топлотне енергије. Када је ријеч о изворима, све је спремно за предстојећу сезону гријања", истакли су из овог предузећа, пише РТРС.

