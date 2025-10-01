Зашто нову одјећу увијек треба прати прије ношења?

Извор:
Љепота и здравље
Питате се зашто нову одјећу треба опрати прије ношења? То ће вам сачувати здравље – нарочито кожу.
Куповина нове одјеће увијек доноси осјећај задовољства. Тешко је одољети жељи да одмах обучемо нову хаљину, мајицу или фармерке. Међутим, дерматолози и стручњаци за хигијену упозоравају: нова одјећа може бити пуна бактерија, вируса и токсичних хемикалија, које представљају озбиљан ризик за здравље. Зато је прање нових одјевних предмета прије првог ношења обавезно.
Текстили током производње и транспорта долазе у контакт с различитим материјама – од никла, акрила и олова, па до синтетичких боја и конзерванса. Ове супстанце могу изазвати алергијске реакције, екцеме, упале коже, па чак и озбиљније здравствене проблеме попут тровања оловом или дугорочно повећаног ризика од тумора.
Уз то, прије него што нова одјећа стигне у ваш ормар, кроз њу прође на десетине руку – у фабрици, складишту, трговини, па и у пробној кабини. Многи комади дуго стоје у пластичним или папирним врећицама, чији састав такође може бити штетан. Све то повећава количину прљавштине и бактерија које завршавају на тканини.
Прањем нове одјеће уклањамо већину ових загађивача и спрјечавамо директан контакт коже с опасним супстанцама.
Једна од највећих опасности крије се у самим пробним кабинама. Никада не можемо знати колико је људи прије нас пробало исту мајицу, хаљину или фармерке. Током пробавања на тканину могу прећи бактерије, вируси и гљивице, а ми их несвјесно уносимо у свој дом.
Стручњаци наглашавају да овакви микроорганизми могу изазвати:
-инфекције коже,
-јак свраб и црвенило,
-екцем и алергијске реакције,
-упале и гљивичне инфекције, посебно када је ријеч о доњем рубљу и купаћим костимима.
Многи су осјетили да се након куповине и ношења нових ствари без прања јављају необични симптоми – свраб, црвенило или чак стање налик грипу. То није случајност, него посљедица директног контакта с бактеријама и токсинима.
Дерматолози упозоравају да је ризик највећи код доњег рубља, пиџама и купаћих костима, јер долазе у директан додир с најосјетљивијим дијеловима коже. Но, и класични комади попут мајица и фармерки могу изазвати неугодне реакције ако их не оперемо прије ношења.
Ако желите да избјегнете инфекције, алергије и непријатне реакције, нека правило буде јасно:
Нова одјећа прво иде у машину, па тек онда на вас.
