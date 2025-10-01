Logo

Возач теретњака преминуо након саобраћајне несреће, повријеђене још три особе

Извор:

СРНА

01.10.2025

11:44

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Осамдесетогодишњи возач теретног возила преминуо је у болници у Вараждину, након што је изазвао саобраћајну несрећу.

Осамдесетогодишњак је из неутврђених разлога прешао у саобраћајну траку намијењену за скретање улијево, а потом и у траку за саобраћај из супротног смјера, саопштила је полиција.

Акција Вранглер

Хроника

Велика акција МУП-а Српске: Претреси у Новом Граду

Том приликом је ударио у задњи дио возила којим је управљала четрдесетседмогодишња жена, које је потом ударило у метални стуб расвјете, а у међувремену је директно ударио у возило којим је долазио двадесеттрогодишњак из супротног смјера.

Све троје возача превезено је због повреда у Општу болницу у Вараждину, као и двадесетогодишњакиња која је била путник у једном од возила.

Осамдесетогодишњак је преминуо у болници, а тачан узрок смрти биће познат након обдукције.

илу-војни авион-25092025

Свијет

Драма у Италији: Срушио се војни авион

Саобраћајна несрећа догодила се јуче око 18.30 часова у Улици браће Радић, саопштила је данас вараждинска полиција.

Подијели:

Тагови:

Хрватска

Саобраћајна несрећа

preminuo muškarac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Суд одбио захтјев Шона Дидија Комбса

Сцена

Суд одбио захтјев Шона Дидија Комбса

3 ч

0
Илон Маск

Наука и технологија

Маск тражи укидање Нетфликса

3 ч

0
Упозорење или срећа: Шта значи када бубамара слети на вас?

Занимљивости

Упозорење или срећа: Шта значи када бубамара слети на вас?

3 ч

0
Kupus

Савјети

Ево како купус да остане свјеж и до 15 дана

3 ч

0

Више из рубрике

Чистио таван, па пронашао нешто узнемирујуће

Регион

Чистио таван, па пронашао нешто узнемирујуће

4 ч

0
Плаже на Балкану пуне угинулих животиња, шири се ужасан смрад

Регион

Плаже на Балкану пуне угинулих животиња, шири се ужасан смрад

7 ч

0
На банкомату примио фалсификоване новчанице од 50 евра: ''Постоји један начин да се ово догодило“

Регион

На банкомату примио фалсификоване новчанице од 50 евра: ''Постоји један начин да се ово догодило“

8 ч

0
Ова вијест утиче и на раднике из БиХ: Промјене у пензионом систему Хрватске

Регион

Ова вијест утиче и на раднике из БиХ: Промјене у пензионом систему Хрватске

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

13

Додик: Избори ништа неће промијенити, СНСД остаје владајући

15

02

Кoшарац: Нема преношења надлежности док СНСД одлучује

14

50

У акцији ”Вранглер” ухапшена браћа, претресени ауто салони!

14

45

У БиХ стиже стиже 60 милиона евра

14

41

Ђокић: Пуна подршка кандидатури Синише Карана за предсједника Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner