Возач теретњака преминуо након саобраћајне несреће, повријеђене још три особе

Извор:
СРНА
01.10.2025
11:44
Осамдесетогодишњи возач теретног возила преминуо је у болници у Вараждину, након што је изазвао саобраћајну несрећу.
Осамдесетогодишњак је из неутврђених разлога прешао у саобраћајну траку намијењену за скретање улијево, а потом и у траку за саобраћај из супротног смјера, саопштила је полиција.
Том приликом је ударио у задњи дио возила којим је управљала четрдесетседмогодишња жена, које је потом ударило у метални стуб расвјете, а у међувремену је директно ударио у возило којим је долазио двадесеттрогодишњак из супротног смјера.
Све троје возача превезено је због повреда у Општу болницу у Вараждину, као и двадесетогодишњакиња која је била путник у једном од возила.
Осамдесетогодишњак је преминуо у болници, а тачан узрок смрти биће познат након обдукције.
Саобраћајна несрећа догодила се јуче око 18.30 часова у Улици браће Радић, саопштила је данас вараждинска полиција.
