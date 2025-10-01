Упозорење или срећа: Шта значи када бубамара слети на вас?

Извор:
Шта значи када бубамара слети на вас? Доносимо вјеровања која су вијековима задржана широм свијета.
У нашем народу, као и широм свијета, генерацијама се његују различита вјеровања везана за бубамаре, које се сматрају једним од главних симбола прољећа.
Али шта то заправо значи када вам бубамара слети на руку, раме или одјећу?
Ова мирна, симпатична бубица, која долази у више боја, посебно је корисна људима који узгајају цвијеће или поврће, јер одвраћа штетне инсекте, пише "Објектив".
Управо због те њене "заштитничке" улоге, у многим културама бубамара се сматра симболом среће, благостања и позитивне енергије.
На далеком Истоку вјерује се да бубамаре активирају одређену животну енергију и утичу на отварање чакри, а боја бубамаре одређује на коју чакру тачно утиче.
С друге стране, европска народна вјеровања, која су нам ближа, углавном су позитивна. Када угледате бубамару на својој кожи или одјећи, то може значити да вам долазе лијепи тренуци, срећа или чак промјена на љубавном плану.
Бубамаре се појављују у прољеће, па се стога често повезују с поновним рођењем, плодношћу и обновом живота. Од давнина се широм свијета сматрају гласницима среће.
У неким крајевима познате су и као "Божје овчице", док енглески назив “лејди баг” потиче од израза “Аур Лејди'с баг", што у преводу значи “буба наше Госпе”, при чему се мисли на Богородицу.
Поред Велике Британије, и у Италији и Њемачкој бубамара је јак хришћански симбол, док се у православним културама често повезује с култом Архангела Михаила.
У Француској постоји вјеровање да бубамара доноси утјеху људима који се осјећају лоше, и да им претвара негативне мисли у позитивне. Ако слети на руку младића, вјерује се да му предвиђа скору женидбу.
Дјевојке које нестрпљиво чекају удају, према народном вјеровању, могу поставити бубамару на врх кажипрста и бројати секунде до њеног полијетања. Број секунди наводно означава број година које ће проћи до вјенчања.
У Холандији, вјерује се да ако бубамара слети на вјенчаницу, то значи да ће млада имати много дјеце.
Црвена боја бубамаре, која подсјећа на ватру и крв, симболизује живот, љубав и страст.
Вјерује се да бубамара преноси сретну поруку ономе на кога слети или да означава нечију дубоку жудњу према вама.
Угинула бубамара као упозорење
С друге стране, ако неко на својој одјећи примијети угинулу бубамару, то се може тумачити као лош знак.
Према неким вјеровањима, мртва бубамара може бити упозорење на опасност у вашем окружењу, или може симболизовати крај једног сретног, успјешног или плодоносног периода.
