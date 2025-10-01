Најтежа година за пчеларе посљедњих деценија: Ситуација је алармантна

Извор:
Курир
01.10.2025
11:16
Коментари:0
Година 2025. остаће запамћена као једна од најтежих у посљедњим деценијама када је ријеч о пчеларству у Србији.
Ситуација са приносима меда је алармантна, багремовог и ливадског меда готово да нема, а пчелари се боре да очувају своје кошнице и припреме их за зиму. Овогодишња берба меда је, према речима стручњака, практично на нули. Узрок оваквом стању су вишемјесечна суша и касни пролећни мраз, због чега је, како истичу пчелари, страдало чак 40% кошница.
БиХ
Цијела основна школа у Мостару бојкотује наставу због вршачког насиља
Багремовог и ливадског меда нема јер је суша, уз јако сунчево зрачење, спријечила да цвјетови меде.
"Немамо ливадског, немамо багремовог меда, а то су две врсте које су у нормалним годинама најраспрострањеније у Србији. Има нешто сунцокретовог и цветног меда поред Дунава и Тисе, гдје поремећаји у природи нису оставили посљедице", објашњава Бобан Илић, предсједник удружења пчелара Ниш.
Суша је довела до тога да није било довољно полена и нектара, па пчеле нису могле бити адекватно припремљене и одгојене. Посебан проблем изазвали су касни прољећни мразеви, који су уништили прву пашу неопходну за буран прољећни развој пчела.
Свијет
Талибани демантују: Није укинут интернет
Након тога услиједила је багремова паша која је такође пропала, па пчелари нису имали приходе, а пчеле нису успеле да складиште квалитетан мед за зиму. Касније су наступили суша и јака зрачења, због чега је и ливадски мед потпуно изостао.
Стручњаци упозоравају да пчеле нису важне само због производње меда, већ и због опрашивања биљака и очувања цјелокупног екосистема.
Србија
Ана Брнабић расписала локалне изборе
"Резултати су да су пчеле ове године јако угрожене, а Ајнштајн је још формулисао да три године послије нестанка пчела ће практично и људи нестати, јер пчеле су главни опрашивачи свега онога што људи користе у исхрани. Ми не можемо да имамо здраву храну ако немамо здраве пчеле", нагласио је Илић.
Најновије
Најчитаније
15
13
15
02
14
50
14
45
14
41
Тренутно на програму