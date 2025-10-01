Logo

Најтежа година за пчеларе посљедњих деценија: Ситуација је алармантна

Најтежа година за пчеларе посљедњих деценија: Ситуација је алармантна
Фото: Pixabay

Година 2025. остаће запамћена као једна од најтежих у посљедњим деценијама када је ријеч о пчеларству у Србији.

Ситуација са приносима меда је алармантна, багремовог и ливадског меда готово да нема, а пчелари се боре да очувају своје кошнице и припреме их за зиму. Овогодишња берба меда је, према речима стручњака, практично на нули. Узрок оваквом стању су вишемјесечна суша и касни пролећни мраз, због чега је, како истичу пчелари, страдало чак 40% кошница.

Багремовог и ливадског меда нема јер је суша, уз јако сунчево зрачење, спријечила да цвјетови меде.

"Немамо ливадског, немамо багремовог меда, а то су две врсте које су у нормалним годинама најраспрострањеније у Србији. Има нешто сунцокретовог и цветног меда поред Дунава и Тисе, гдје поремећаји у природи нису оставили посљедице", објашњава Бобан Илић, предсједник удружења пчелара Ниш.

Суша је довела до тога да није било довољно полена и нектара, па пчеле нису могле бити адекватно припремљене и одгојене. Посебан проблем изазвали су касни прољећни мразеви, који су уништили прву пашу неопходну за буран прољећни развој пчела.

Након тога услиједила је багремова паша која је такође пропала, па пчелари нису имали приходе, а пчеле нису успеле да складиште квалитетан мед за зиму. Касније су наступили суша и јака зрачења, због чега је и ливадски мед потпуно изостао.

Стручњаци упозоравају да пчеле нису важне само због производње меда, већ и због опрашивања биљака и очувања цјелокупног екосистема.

"Резултати су да су пчеле ове године јако угрожене, а Ајнштајн је још формулисао да три године послије нестанка пчела ће практично и људи нестати, јер пчеле су главни опрашивачи свега онога што људи користе у исхрани. Ми не можемо да имамо здраву храну ако немамо здраве пчеле", нагласио је Илић.

(Курир)

Мед

pčelari

