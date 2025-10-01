Талибани демантују: Није укинут интернет

01.10.2025
11:07
Коментари:0
Талибанска влада у Авганистану демантовала је данас извјештаје о наводној забрани интернета широм земље, истичући да су прекиди у комуникацији посљедица дотрајалих оптичких каблова који се сада замјењују.
Ово је прва јавна изјава талибана поводом проблема са интернетом који је пореметио банкарски сектор, трговину и авио-саобраћај, пренио је АП.
Раније овог мјесеца, неколико провинција пријавило је обуставу интернета у складу са декретом талибанског лидера Хибатулaхa Ахунџаде о борби против "неморала".
Главни портпарол талибана, Забихулах Муџахид, у саопштењу подијељеном путем платформе Воцап и на друштвеној мрежи Икс, навео је да текући прекиди нису резултат забране, већ „пропадања оптичке инфраструктуре“, која је сада у процесу замјене. Талибани су позвали јавност да игнорише спекулације о потпуној блокади интернета.
