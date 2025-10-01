Logo

Талибани демантују: Није укинут интернет

01.10.2025

11:07

Талибани Авганистан
Фото: Nava Jamshidi/Tanjug/AP

Талибанска влада у Авганистану демантовала је данас извјештаје о наводној забрани интернета широм земље, истичући да су прекиди у комуникацији посљедица дотрајалих оптичких каблова који се сада замјењују.

Ово је прва јавна изјава талибана поводом проблема са интернетом који је пореметио банкарски сектор, трговину и авио-саобраћај, пренио је АП.

Раније овог мјесеца, неколико провинција пријавило је обуставу интернета у складу са декретом талибанског лидера Хибатулaхa Ахунџаде о борби против "неморала".

Владимир Путин

Свијет

Путин послао честитку Си Ђинпингу: "Драги пријатељу"

Главни портпарол талибана, Забихулах Муџахид, у саопштењу подијељеном путем платформе Воцап и на друштвеној мрежи Икс, навео је да текући прекиди нису резултат забране, већ „пропадања оптичке инфраструктуре“, која је сада у процесу замјене. Талибани су позвали јавност да игнорише спекулације о потпуној блокади интернета.

