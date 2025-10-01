Logo

Мртва пијана се породила насред улице и оставила бебу

Извор:

Жена Блиц

01.10.2025

10:30

Коментари:

0
Жена се пијана породила на улици
Фото: Screenshot

Камера видео надзора забележила је језив тренутак када је жена усред уличног фестивала породила, а бебу је оставила поред жардињера и мирно се вратила да настави славље.

Инцидент се догодио током Сонгкран фестивала у Бангкоку, а снимак приказује 27-годишњу жену, коју је полиција идентификовала као Пијатиду, како се видно мучи са боловима, држећи се за бокове док тетура по паркингу.

Танг Феиђи-инфлуенсер-01102025

Свијет

Инфлуенсер погинуо током лета: Све преносио у видеу уживо

На снимку се види тренутак када Пијатида спушта панталоне и чучне поред паркираног аутомобила када се највјероватније породила, а онда, иако се не види на снимку шта тачно, али бебу оставља код жардињера.

Затим, као да се ништа није догодило, полако одлази са мјеста догађаја. Након тога се враћа назад на фестивал испред Ротсарин насеља у бангкошкој општини Дон Мјанг, гдје је наставила славље заједно са пријатељима.

Неколико минута касније, група пролазника примијетила је нешто сумњиво у жардињерама и убрзо пронашла новорођенче. Иако су пролазници покушали реанимацију, беба, нажалост, није преживјела.

Оно што додатно шокира јесте да су очевици видјели Пијатиду како се забавља са пријатељима, прскајући воду по улици, док јој је крв низ ноге цурила.

gasprom nis pumpa

Србија

Министарство финансија САД издало нову лиценцу НИС-у до 8. октобра

Када је полиција дошла до ње, Пијатида је прво негирала да је беба њена, али је касније признала све и хитно пребачена у болницу због обилног крварења.

Већ има двоје дјеце

Локални медији преносе да је мјесто гдје је дијете остављено било покривено траговима крви по зидовима и жардињерама.

Полиција је открила да је Пијатида била под утицајем алкохола у тренутку порођаја. Током првог саслушања рекла је да већ има двоје дјеце и два бивша мужа. Њену дјецу сада чувају рођаци из породица њених бивших партнера. Ипак, више детаља полиција за сада није могла да добије јер се Пијатида и даље налази у болници.

ljubo ninkovic

Бања Лука

Љубо Нинковић: Нема краја проблемима

"Жена ће свакако бити одговорна за своје поступке," изјавио је надзорник полицијске станице Дон Мјанг, Фувадон Аунпо, потврђујући да званичан разговор са њом још није био могућ због њеног здравственог стања.

Причу је додатно потресла и изјава њене 20-годишње пријатељице, Ам, која је за медије рекла да је одлучила да прекине сваки контакт са Пијатидом чим је сазнала шта је урадила.

"Примијетила сам да јој расте стомак, питала сам је да ли је сигурна да жели да иде на фестивал у таквом стању, али ми је рекла да се само угојила," испричала је Ам.

Подијели:

Тагови:

porođaj

беба

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Затворен аеродром у Норвешкој, дронови изазвали пометњу

Свијет

Затворен аеродром у Норвешкој, дронови изазвали пометњу

33 мин

0
Танг Феиђи инфлуенсер

Свијет

Инфлуенсер погинуо током лета: Све преносио у видеу уживо

34 мин

0
Срушена зграда школе у Индонезији

Свијет

Више од 90 дјеце заробљено у рушевинама школе

54 мин

0
Октоберфест пиво

Свијет

Октоберфест затворен због пријетње бомбом

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

03

Од данас ванредно повећање минималца и других плата

11

02

Са тржишта БиХ повучено 1.036 дјечијих свјетиљки

10

59

Почиње сезона лова на мрког медвједа

10

58

Ана Брнабић расписала локалне изборе

10

58

Чистио таван, па пронашао нешто узнемирујуће

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner