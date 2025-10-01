Мртва пијана се породила насред улице и оставила бебу

Извор:
Камера видео надзора забележила је језив тренутак када је жена усред уличног фестивала породила, а бебу је оставила поред жардињера и мирно се вратила да настави славље.
Инцидент се догодио током Сонгкран фестивала у Бангкоку, а снимак приказује 27-годишњу жену, коју је полиција идентификовала као Пијатиду, како се видно мучи са боловима, држећи се за бокове док тетура по паркингу.
На снимку се види тренутак када Пијатида спушта панталоне и чучне поред паркираног аутомобила када се највјероватније породила, а онда, иако се не види на снимку шта тачно, али бебу оставља код жардињера.
Затим, као да се ништа није догодило, полако одлази са мјеста догађаја. Након тога се враћа назад на фестивал испред Ротсарин насеља у бангкошкој општини Дон Мјанг, гдје је наставила славље заједно са пријатељима.
Неколико минута касније, група пролазника примијетила је нешто сумњиво у жардињерама и убрзо пронашла новорођенче. Иако су пролазници покушали реанимацију, беба, нажалост, није преживјела.
Оно што додатно шокира јесте да су очевици видјели Пијатиду како се забавља са пријатељима, прскајући воду по улици, док јој је крв низ ноге цурила.
Када је полиција дошла до ње, Пијатида је прво негирала да је беба њена, али је касније признала све и хитно пребачена у болницу због обилног крварења.
Локални медији преносе да је мјесто гдје је дијете остављено било покривено траговима крви по зидовима и жардињерама.
Полиција је открила да је Пијатида била под утицајем алкохола у тренутку порођаја. Током првог саслушања рекла је да већ има двоје дјеце и два бивша мужа. Њену дјецу сада чувају рођаци из породица њених бивших партнера. Ипак, више детаља полиција за сада није могла да добије јер се Пијатида и даље налази у болници.
"Жена ће свакако бити одговорна за своје поступке," изјавио је надзорник полицијске станице Дон Мјанг, Фувадон Аунпо, потврђујући да званичан разговор са њом још није био могућ због њеног здравственог стања.
Причу је додатно потресла и изјава њене 20-годишње пријатељице, Ам, која је за медије рекла да је одлучила да прекине сваки контакт са Пијатидом чим је сазнала шта је урадила.
"Примијетила сам да јој расте стомак, питала сам је да ли је сигурна да жели да иде на фестивал у таквом стању, али ми је рекла да се само угојила," испричала је Ам.
