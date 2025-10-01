Љубо Нинковић: Нема краја проблемима

Извор:
РТРС
01.10.2025
10:14
Да у Бањалуци нема краја проблемима, те да је на самом врху истих Градски олимпијски базен, потврдио је гостујући у Јутарњем програму РТРС-а предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић.
"Када се испуне услови за одржавање сједнице, ја ћу је веома радо одржати. Након што смо схватили колико има проблема у Бањалуци, ми смо се одлучили на одржавање ванредних сједница", истакао је Нинковић.
Када је ријеч о јавној расвјети, још један проблем у граду, градоначелник је злоупотријебио одлуку која је донијета, истакао је Нинковић.
Додаје да из приче са градоначелником Бањалуке Драшком Станивуковићем и његовим сарадницима, никада нећете чути да у буџету Бањалуке нема довољно средстава, али да се то у пракси не показује.
"Они тврде ту причу да новац није проблем, да у буџету има довољно средстава. Питање је онда зашто не повећају плату васпитачима, између осталог. Када треба да се испоштују захтјеви, онда нема средстава и нису они криви. Криве скупштину, што апсолутно није оправдано", додаје Нинковић.
Напомиње, да уколико Станивуковић сматра да Скупштина града све оспорава и “кочи”, онда нема потребе да он буде градоначелник, јер онда Скупштина може сама да ради.
Као један од проблема, Нинковић је навео и мост у Чесми, односно приступне саобраћајнице.
Додаје да је горући проблем у Бањалуци и даље затварање Градског олимпијског базена, који је како он истиче сами врх леденог бријега криминала.
Каже да, када је ријеч о реалокацији средстава из буџета за Градски олимпијски базен, Нинковић додаје да се реалокација не треба радити прије него што се оснује посебна установа, која преузима управљање објектом, јер би се тиме само покрио криминал.
"Ово више није игра Станивуковића са грађанима Бањалуком и Скупштином. Док не доставе све документе везане за базен ситуација ће наставити да буде оваква", наводи Нинковић.
Када је ријеч о одређеним наводима да би се сједница Скупштине града могла одржати данас, Нинковић истиче да нема сједнице, иако постоји информација да градоначелник покушава да сазове неку сједницу, али то није његова дужност да он ради.
