Маша (9) и њен отац Зоран из Бањалуке тешко живе, све рјеђе излазе из куће

Деветогодишња Маша из Бањалуке је дијете с аутизмом, а с обзиром на дијагнозу, потребна јој је стална њега друге особе, због чега њен отац Зоран Готковски не може радити, а мајка Александра је преминула од карцинома прије три године.
Они живе у бањалучком насељу Обилићево, у изнајмљеном стану, док се остала родбина одселила или умрла, па су препуштени сами себи.
У свакодневној посвећености и бризи о кћерки, Зоран се брине и размишља како даље, а поготово кад се над њих надвије тамни облак страха и безнађа.
Готковски појашњава да Маша има дијагнозу аутизма са стопостотним инвалидитетом те да носи пелене.
"Задње три године је врло тешко, откад је супруга умрла. Док је она била жива, могло се некако живјети, али сада је све теже. Маша хода, али гдје год да изађемо, она трчи, гребе, вришти, па сам и ја потонуо, и сада све слабије излазимо из куће", прича Готковски за "Независне".
Иако имају дјечји додатак и примају инвалиднину у укупном износу од 700 КМ, Зоран има и кредит, па док се све одузме, остане им тек да преживе.
"Примам инвалиднину, те дјечји додатак, што је око 700 КМ мјесечно. Са тим парама ми бисмо могли преживјети мјесец дана, али ја имам кредит од 250 КМ. Кад се све одузме, остане нам 450 КМ за режије и живот. Нпр. дјечји додатак је 208 КМ, и он дође петог у мјесецу, па то банка одмах скине. Тек око 15. у мјесецу стигне додатак за инвалиднину на Машу, те онда дођем у ситуацији да морам посуђивати од неког", прича он.
Истиче да је најгори период у задњих неколико мјесеци, кад се осјећа веома лоше.
"Ја сам 15 година радио у једној фирми, али кад одједном престанеш радити, много тога се промијени, а сада имам и здравствених проблема, висок притисак", каже Готковски.
Иначе, Маша буде три до три и по сата у Центру "Заштити ме", а како каже, са њом се можда могло и раније радити, али напредак се тек видио након доласка у овај центар.
"Она има добру велику моторику, тј. трчање, ходање, али је слаба мала моторика, не зна цртати, писати. Тек кад је кренула у Центар 'Заштити ме', добила је праву помоћ од учитељице, и у року од неколико дана се осјетило побољшање код Маше. Она је направила чудо за само седам дана. Раније сам Машу водио и на спорт, џудо, пливање, али сада је све теже, затворили смо се у кућу", додаје он.
Остало му је још око четири године да исплати кредит, што је више од 11.000 КМ које треба вратити.
"Радио сам репрограм кад се жена разбољела, како бисмо и њу лијечили, али је било касно. Прије неколико мјесеци је један хумани момак из Бањалуке покренуо акцију, током које су прикупљана средства како би ми помогли да неколико мјесеци покријем рате кредита, на чему сам му веома захвалан", истиче он.
Сви који желе финансијски помоћи Маши и њеном оцу Зорану, могу то урадити уплатом на име Зоран Готковски, Аддико банк, на жиро рачун: 5520301696195786.
