Сијарто: Надамо се рјешењу за НИС које неће угрозити енергетско снабдијевање Србије

Министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто изјавио је данас да се нада да ће питање америчких санкција НИС-у моћи да се ријеши тако да енергетско снабдијевање Србије не буде угрожено, истичући да ће Мађарска наставити да пружа подршку Србији у рјешавању ове ситуације.
Сијарто је подсјетио да ситуација око америчких санкција НИС-у траје већ неко вријеме и указао да је Мађарска сваког мјесеца слала Канцеларији за контролу стране имовине (ОФАК) писма подршке Србији у захтјеву да се одложи увођење санкција.
- Испоставило се да смо сваког мјесеца били успјешни, али овог пута нисмо сигурни какав ће исход бити. Поново смо послали писмо подршке и надамо се да ће ова изазовна ситуација моћи да се ријеши на начин који омогућава да енергетско снабдијевање Србије не буде угрожено. Ми ћемо учинити све што можемо да вас подржимо - рекао је Сијарто за РТС.
Он је навео да се нафтна компанија "МОЛ" припрема за повећање извоза нафте и производа од нафте према Србији, указујући да повећан извоз те компаније не може да ријеши проблем.
- Прилично сам сигуран, знајући вашу владу, вашег предсједника и министра финансија, да они напорно раде на рјешењу. Имали смо састанак са министром финансија Синишом Малим и ја сам га увјерио да, каква год помоћ да им од нас треба да би превазишли ову кризу, ми ћемо је пружити, стојимо вам на располагању - истакао је Сијарто.
На питање о захтјеву америчког предсједника Доналда Трампа и ЕУ да Мађарска обустави увоз енергената из Русије, а да Мађарска инсистира да то није могуће, Сијарто је рекао да је то није политичко питање у смислу да мишљење може да се промијени, није ни идеолошко питање, већ је суштинско, физичко питање.
- Географија је одредила нашу локацију, ми смо сусједи, налазимо се у централном дијелу Европе, обје земље су континенталне, не излазимо на море и немамо прилику да на приморју изградимо енергетску луку и да имамо рафинерију нафте на мору. Пошто смо континентална земља, то значи да се међусобно повезујемо са нашим сусједима, као што смо радили са шест-седам сусједа када је ријеч о снабдијевању гаса. Од наших сусједа и њихових сусједа и њихових инвестиција зависи цијела ситуација - објаснио је Сијарто.
Додао је да је Мађарска урадила "домаћи задатак" и да је потрошила стотине милијарди евра да се међусобно повеже са сусједима, као и да је Србија урадила свој домаћи задатак јер, како је рекао, тренутно углавном гас стиже кроз Србију, односно Турски ток.
- То је велика количина гаса и ове године ће бити рекордна количина, али друге земље и њихови сусједи нису извршили правилна улагања. Европска комисија је одбила да нас подржи када смо тражили финансијску помоћ како бисмо повећали капацитете мреже за испоруку енергије у југоисточном дијелу Европе. Сви су нас изневјерили, осим Србије и још неколико партнера из региона као што су Бугарска и Турска. Тај физички фактор одлучује одакле можемо да купимо нафту и гас - рекао је шеф мађарске дипломатије.
Када је ријеч о нафти, указао је да до Мађарске долазе два пута - један из Русије, кроз Бјелорусију и Украјину, а други кроз Хрватску са мора.
- Ако не добијемо гас из Русије, шта ће се десити? Умјесто два нафтовода, сада ћемо имати један. Да ли је то безбједније? Много је безбједније да имамо два нафтовода него један. Зато било шта може да заустави испоруку ако имамо само један нафтовод - казао је Сијарто.
Указао је да притисак из Брисела и из Загреба ставља Мађарску у веома тежак положај, јер ако не добија нафту из Русије, онда потпуно зависи од хрватског нафтовода што, како је истакао, не жели из бројних разлога.
Сијарто је казао и да ЈАНАФ неће моћи да задовољи потребе Мађарске и Словачке и да су тестови показали да је капацитет тог нафтовода на годишњем нивоу нижи у поређењу са реалним потребама Мађарске и Словачке.
- Ми смо то објаснили америчкој страни, Американци поштују ту реалност више него Европљани, који не маре шта год им кажете. Они само кажу да нафта и гас не могу да долазе из Русије, иако земља онда неће имати довољно. Они посматрају ово питање са идеолошке и политичке перспективе, али тако не можете да загријете кућу, да обезбиједите топлу воду, да напајате фабрике, потребни су нам енергенти и то нема никакве везе са политиком, идеологијом или са личним преференцијама. То је, просто, реалност која се своди на физику и географију - рекао је Сијарто.
Говорећи о изградњи нафтовода Алђо-Панчево, Сијарто је рекао да је боље имати више инфраструктуре него мање и подсјетио да су се, када је грађен гасни интерконектор између Мађарске и Словачке, многи питали зашто се троши новац, а да је данас јасно да Словачка не би добијала гас пошто им је прекинуто снабдијевање из Украјине.
- И када смо градили Турски ток, рекли су 'зашто градите тај гасовод када имамо велике транзитне капацитете кроз Украјину'. Да нисмо то саградили, пошто нам је прекинут довод гаса из Украјине, како бисмо се сада снабдијевали? Још један гасовод или нафтовод, било шта да имамо, то нам даје безбједност и онда можемо да преговарамо о количини, цијени нафте, јер глобална политичка ситуација може да се мијења. Ако имате више инфраструктуре, бићете у сигурнијој позицији када се ради о снабдијевању енергентима - закључио је Сијарто.
