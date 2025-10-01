Logo

Извор:

АТВ

01.10.2025

Каран и Блануша

Пријевремени избори за предсједника Републике Српске заказани су за 23. новембар, а за сада се пријавило пет странака и четири кандидата.

За сада су своје кандидате представили СДС и СНСД. Испред СДС-а на листу ће ићи Бранко Блануша, док је кандидат СНСД-а Синиша Каран.

Такође, на листи ће, према досадашњим пријавама, бити и два независна кандидата - Славко Драгичевић и Игор Гашевић.

За изборе су се пријавили и Листа за правду и ред, Савез за нову политику и Еколошка партија Републике Српске, али они нису представили своје кандидате.

У нашој анкети питамо вас кога Српска бира за предсједника.

Анкета

Кога бира Српска?

