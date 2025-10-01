Трудница доживјела шок у пекари

Извор:
Телеграф
01.10.2025
08:16
Трудница Николина из Руме подијелила је на друштвеним мрежама своје изненађење и одушевљење након посјете једном локалном објекту брзе хране, гдје јој, како наводи, није наплаћен доручак јер је у другом стању. Ова прича муњевито се проширила и изазвала лавину позитивних коментара, а многи поздрављају овакву праксу и хуманост.
Николина, која је у осмом мјесецу трудноће, испричала је на свом ТикТоку како је тог јутра отишла по доручак. Иако је планирала да узме питу коју је раније пробала, због тренутне несташице се одлучила за лангош са сланиницом и, како каже, подједнако се одушевила.
Међутим, када је дошао ред на плаћање, услиједило је право изненађење.
"Тражила сам од жене да ми одмах наплати, да би ми она рекла да је политика њихове фирме да први оброк трудницама не наплаћују", испричала је Николина.
Како каже, за осам мјесеци трудноће, ово јој се никада раније није десило.
"Мене је овај гест толико одушевио. Мислим да би било лијепо да их похвалим", додала је Николина, чија је објава изазвала бројне реакције.
Корисници друштвених мрежа масовно су поздравили ову праксу и похвалили власнике локала за гест пажње и хуманости према будућим мајкама. Многи су се сложили да би оваква политика требало да постане правило, а не изузетак, те су у коментарима дијелили слична позитивна искуства из других мјеста.
Овај мали, али значајан гест пажње из Руме поново је доказ да љубазност и хуманост у услужним дјелатностима и те како могу да инспиришу и уљепшају дан, а у овом случају, и доручак.
