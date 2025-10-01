Logo

Жена рањена у пуцњави у кафићу се бори за живот, у болницу примљена без пулса

01.10.2025

08:02

Коментари:

0
Жена рањена у пуцњави у кафићу се бори за живот, у болницу примљена без пулса
Фото: Танјуг/АП

Жена Даница В. (51), која је јуче рањена у пуцњави у Вишњичкој бањи у Београду, и даље је у тешком стању.

Она је јуче у болницу примљена без пулса, али је услиједила реанимација.

Незванично,операција је трајала више од пет сати.

Како сазнаје Телеграф, њен супруг О.А. (59) и остало троје повријеђених налазе се у стабилном стању.

Полиција-Србија-270925

Хроника

Драма код тржног центра након пуцњаве у Београду: Полиција пресрела кола са крвавим мушкарцима

Нападач, који је наоружан улетио у кафић на Сланачком путу ранио је и четрдесетдвогодишњу Љ.А. и мушкарце Н.Н. (33) и Д.Л (29) за које се сумња да су били мета напада. Супружници су мало прије пуцњаве дошли у локални кафић да попију пиће.

Прије пуцњаве у кафићу је дошло до туче двојице мушкараца.

Подијели:

Тагови:

Пуцњава

Београд

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Драма код тржног центра након пуцњаве у Београду: Полиција пресрела кола са крвавим мушкарцима

Хроника

Драма код тржног центра након пуцњаве у Београду: Полиција пресрела кола са крвавим мушкарцима

16 ч

0
Ево шта је претходило пуцњави у Београду, надзорне камере све снимиле

Хроника

Ево шта је претходило пуцњави у Београду, надзорне камере све снимиле

16 ч

0
Драма у Панчеву: Запалио се кров куће

Хроника

Драма у Панчеву: Запалио се кров куће

17 ч

0
Обрт у случају пуцњаве у Београду, повријеђеној жени се боре за живот

Хроника

Обрт у случају пуцњаве у Београду, повријеђеној жени се боре за живот

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

59

Почиње сезона лова на мрког медвједа

10

58

Ана Брнабић расписала локалне изборе

10

58

Чистио таван, па пронашао нешто узнемирујуће

10

54

Изабрано ново руководство паљанског СНСД-а

10

50

Откривено шта се заиста десило у пуцњави у Београду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner