Жена рањена у пуцњави у кафићу се бори за живот, у болницу примљена без пулса

Жена Даница В. (51), која је јуче рањена у пуцњави у Вишњичкој бањи у Београду, и даље је у тешком стању.
Она је јуче у болницу примљена без пулса, али је услиједила реанимација.
Незванично,операција је трајала више од пет сати.
Како сазнаје Телеграф, њен супруг О.А. (59) и остало троје повријеђених налазе се у стабилном стању.
Нападач, који је наоружан улетио у кафић на Сланачком путу ранио је и четрдесетдвогодишњу Љ.А. и мушкарце Н.Н. (33) и Д.Л (29) за које се сумња да су били мета напада. Супружници су мало прије пуцњаве дошли у локални кафић да попију пиће.
Прије пуцњаве у кафићу је дошло до туче двојице мушкараца.
