Драма код тржног центра након пуцњаве у Београду: Полиција пресрела кола са крвавим мушкарцима

Извор:
Телеграф
30.09.2025
18:52
Коментари:0
Данашња пуцњава у којој је рањено петоро људи у локалу у Београду почела је тучом двојице мушкараца који су такође били рањени када се запуцало.
У питању су Н. Н. и Д. Л, за које се вјерује да су навијачи, а они су у пуцњави која је услиједила задобили прострелне ране. Они одбијају сарадњу са полицијом.
Осим њих, повријеђене су још три особе које су се ту случајно задесиле.
Двојица мушкараца су одмах приватним аутомобилом одвезени са лица мјеста, а како сазнаје Телеграф.рс, њих је полиција, као и Хитна помоћ затекла у близини тржног центра на Карабурми у аутомобилу, рањене и крваве, те су премјештени у санитет Хитне помоћи.
Мјештани Вишњичке бање су претходно видјели мушкарца који рањен трчи из правца локала, а на удаљености од око 100 метара од мјеста пуцњаве.
- Пуцњава се догодила у једном локалу на Сланачком путу. Жена В. Д. (51) на лицу мјеста није давала знакове живота, док жена М. Љ. (42) има прострелну рану лијеве потколенице, а мушкарац мушкарац А. О. (59) има прострелну рану лијеве бутине. У пуцњави су рањени и Н. Н. (33) и Д.Р. (29) - рекао је извор Телеграфа.
Љекари су у болници успјели да оживе жену која није давала знаке живота и тако јој спасили живот, али је она у изузетно тешком стању.
