Возач у Бањалуци прошао кроз црвено, замало изазвао судар и ударио пјешака

30.09.2025

15:28

Возач у Бањалуци прошао кроз црвено, замало изазвао судар и ударио пјешака
Фото: Printscreen/X/@NezavisneBL

Дивља вожња све чешће се може вид‌јети на улицама Бањалуке, а то потврђује и примјер возача шкоде који је на раскрсници код Ћириличног парка прошао кроз црвено свјетло на семафору и замало изазвао судар и ударио пјешака.

На видеу који је објављен у Вајбер групама може се вид‌јети да је возач претходно претицао у Булевару војводе Живојина Мишића након чега је прошао на црвено свјетло, преносе Независне.

У том тренутку долазили су аутомобили из Улице Гавре Вучковића, а на тротоару уз пјешачки прелаз стајао је и пјешак који је касније и прешао улицу.

Саобраћајна несрећа

Бањалука

