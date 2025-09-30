Возач у Бањалуци прошао кроз црвено, замало изазвао судар и ударио пјешака

Извор:
АТВ
30.09.2025
15:28
Дивља вожња све чешће се може видјети на улицама Бањалуке, а то потврђује и примјер возача шкоде који је на раскрсници код Ћириличног парка прошао кроз црвено свјетло на семафору и замало изазвао судар и ударио пјешака.
Bahata vožnja kroz Banjaluku pic.twitter.com/shnFKEYGII— Nezavisne novine (@NezavisneBL) September 30, 2025
На видеу који је објављен у Вајбер групама може се видјети да је возач претходно претицао у Булевару војводе Живојина Мишића након чега је прошао на црвено свјетло, преносе Независне.
У том тренутку долазили су аутомобили из Улице Гавре Вучковића, а на тротоару уз пјешачки прелаз стајао је и пјешак који је касније и прешао улицу.
