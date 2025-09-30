Logo

Овако је почела макљажа на свадби: "Зашто ми пипаш жену?"

Свадбено весеље у Новом Селу код Горњег Милановца претворило се у хаотичну сцену када је дошло до несвакидашњег инцидента.

Масовна туча је, према незваничним информацијама, почела након што је се једна гошћа споречкала са младом. На то јој је млада узвратила ријечима: "Немој да ми правиш проблеме на свадби, изађи напоље".

Након што је кренула ка излазним вратима, гошћа је се изненада срушила. Један од гостију одмах је позвао хитну помоћ, која је брзо стигла на лице мјеста, а у екипи је био и др Станојевић.

Прилазећи онесвијешћеној жени, доктор јој је ухватио руку како би провјерио пулс. Међутим, у том тренутку њен супруг је насрнуо на љекара, вичући: "Зашто ми пипаш жену?", покушавајући да га одгурне и удари.

У свеопштој гужви умијешало се још неколико гостију, који су стали у одбрану доктора и спријечили већи инцидент.

Иначе, полиција је сачинила полицијски записник који је предат Основном јавном тужилаштву у Горњем Милановцу. Током досадашње истраге, према незваничним информацијама, неколико особа је саслушано, али ће и остали гости весеља морати да дају свој исказ.

Такође, узети су и видео снимци са надзорне камере у хотелу која је забиљежила свађу, а затим и макљажу гостију.

(Telegraf.rs/Глас западне Србије)

