Масовна туча на свадби: Млада међу актерима- ВИДЕО

Извор:
Телеграф
30.09.2025
11:16
Коментари:0
Масовна туча на свадби догодила се у Горњем Милановцу.
Према незваничним информацијама, једна од присутних дјевојака прво је ударила младу, након чега се прво умијешао младожења, а дјевојка је остала да лежи непомично.
Република Српска
Огласила се полиција о дојави на Додиковом имању
Након доласка на лице мјеста нападнута је екипа Хитне помоћи, а полиција је једва раздвојила сукобљена лица.
Све се догодило у недјељу, више особа је приведено, а једна дјевојка је хоспитализована, пише "Телеграф".
Србија
2 ч0
Србија
4 ч0
Србија
5 ч0
Србија
15 ч0
Најновије
Најчитаније
13
37
13
33
13
24
13
22
13
17
Тренутно на програму