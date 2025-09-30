Logo

Масовна туча на свадби: Млада међу актерима- ВИДЕО

Извор:

Телеграф

30.09.2025

11:16

Коментари:

0
Масовна туча на свадби: Млада међу актерима- ВИДЕО
Фото: Pexels

Масовна туча на свадби догодила се у Горњем Милановцу.

Према незваничним информацијама, једна од присутних дјевојака прво је ударила младу, након чега се прво умијешао младожења, а дјевојка је остала да лежи непомично.

Милорад Додик

Република Српска

Огласила се полиција о дојави на Додиковом имању

Након доласка на лице мјеста нападнута је екипа Хитне помоћи, а полиција је једва раздвојила сукобљена лица.

Све се догодило у недјељу, више особа је приведено, а једна дјевојка је хоспитализована, пише "Телеграф".

Подијели:

Тагови:

Туча

sukob

Свадба

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полиција поново упозорава: Казне су до 1.500 КМ

Друштво

Полиција поново упозорава: Казне су до 1.500 КМ

2 ч

0
Закуцао се у дрво аутомобилом и на мјесту остао мртав

Хроника

Закуцао се у дрво аутомобилом и на мјесту остао мртав

2 ч

0
Kafana Konobar Kafic

Градови и општине

Полиција казнила родитеље јер су им малољетна дјеца била у кафани

2 ч

0
Лакташанин учествовао у удесу, побјегао па нудио мито полицији

Хроника

Лакташанин учествовао у удесу, побјегао па нудио мито полицији

2 ч

0

Више из рубрике

Мацут: Цвијановићева је симбол жене на највишој државној позицији

Србија

Мацут: Цвијановићева је симбол жене на највишој државној позицији

2 ч

0
Мушкарац избоден у стану, нападач побјегао из земље након инцидента

Србија

Мушкарац избоден у стану, нападач побјегао из земље након инцидента

4 ч

0
Аутобус превоз

Србија

Екскурзије постале луксуз: Цијене скачу, родитељи на мукама

5 ч

0
Полиција идентификовала џепароше: Пријетили туристима ножевима, трага се за њима

Србија

Полиција идентификовала џепароше: Пријетили туристима ножевима, трага се за њима

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

37

У експлозији у ресторану три особе повријеђене, двије теже

13

33

Претукао дјевојку (23) у стану: Разбио јој телефон, па је крвнички ударао рукама и ногама

13

24

Лавров: Изјаве САД су резултат европског притиска

13

22

Знате ли да због ове грешке кромпир претварате у отров?

13

17

Појавила се карта Југославије због које је срамота и БиХ и Србију и Хрватску

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner