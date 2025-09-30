Logo

Мацут: Цвијановићева је симбол жене на највишој државној позицији

Извор:

СРНА

30.09.2025

11:03

Коментари:

0
Фото: СРНА

Премијер Србије Ђуро Мацут истакао је приликом отварања Међународне конференције о политичком и економском оснаживању жена у Београду да је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић симбол жене из Републике Српске која је на највишој државној позицији у региону.

Мацут је рекао да су жене доминантне на овом скупу, да су имале изузетну важну улогу у раду Владе у бившем сазиву као и сада, али и да су свеприсутне у области медицине којом се и он бави.

- Жене су биле изузетно присутне и тренд њиховог учешћа у политичком животи Србије ће се наставити - нагласио је премијер Србије.

Истакао је потребу да жене у овом турбулентном периоду у коме се налази и Србија и свијет буду оне који ће допринијети стабилности.

Он је нагласио да је бивши канцелар Њемачке Ангела Меркел дуго била присутна у политици Европе и давала јој предзнак стабилности, те да је и Цвијановићева једна од таквих жена.

Конференција БГ

БиХ

Цвијановићева на међународној конференцији у Београду

Обраћање Цвијановићеве о теми "Жене рјешавају проблеме" услиједиће у наставку конференције.

Најављено је обраћање министра спољних послова Мађарске Петера Сијарта, министра рада и социјалних питања Јерменије Арсена Торосјана, министра за инклузију и волонтерски сектор Малте Јулије Фаруђа Портели, министра породице и социјалних услуга Турске Махинур Оздемир Гекташа и других.

Међународна конференција "Београдска женска конференција Рајс 2025" представља нову платформу која ставља жене у центар политичког и економског дијалога о изградњи одрживе будућности.

На панелима ће се говорити о практичним стратегијама и структурним реформама неопходним за обезбеђивање суштинске репрезентације жена на свим нивоима управљања, о женама и дипломатији, као и економском оснаживању жена и њиховом равноправном учешћу на тржишту рада и на руководећим позицијама.

