Лакташанин учествовао у удесу, побјегао па нудио мито полицији

Г.В. из Лакташа ухапшен је јуче након што је покушао да подмити полицију послије удеса у којем је учествовао, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
Осим што је завршио у лисицама, од њега је одузета новчаница којом је покушао да подмити полицајце.
"Наведено лице се сумњичи да је истог дана у мјесту Александровац полицијским службеницима нудило новац како би одустали од вршења службених радњи, након чега је лишено слободе, а предметна новчаница је уз потврду одузета", наводи полиција у саопштењу.
Претходно је, у поноћ, полицији пријављено да се у мјесту Александровац, на путу Бањалука - Градишка, догодила саобраћајна незгода, након које је један возач побјегао са мјеста догађаја.
Полиција је убрзо утврдила да је Г.В, возећи BMW, био учесник незгоде који се удаљио са мјеста.
"Све мјере и радње предузете су под надзором дежурног тужиоца Републичког јавног тужилаштва Бањалука, а након комплетирања и документовања предмета против лица Г.В. слиједи достављање извјештаја о почињеном кривичном дјелу", закључује се у саопштењу.
