Лакташанин учествовао у удесу, побјегао па нудио мито полицији

Стеван Лулић

30.09.2025

10:48

Фото: АТВ

Г.В. из Лакташа ухапшен је јуче након што је покушао да подмити полицију послије удеса у којем је учествовао, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

Осим што је завршио у лисицама, од њега је одузета новчаница којом је покушао да подмити полицајце.

Слободан Васковић

Друштво

Преминуо Слободан Васковић: Објављена вијест на његовом блогу

"Наведено лице се сумњичи да је истог дана у мјесту Александровац полицијским службеницима нудило новац како би одустали од вршења службених радњи, након чега је лишено слободе, а предметна новчаница је уз потврду одузета", наводи полиција у саопштењу.

Претходно је, у поноћ, полицији пријављено да се у мјесту Александровац, на путу Бањалука - Градишка, догодила саобраћајна незгода, након које је један возач побјегао са мјеста догађаја.

Najnovija vijest најновија вијест (12)

Република Српска

Дојава о бомби на породичном имању Милорада Додика

Полиција је убрзо утврдила да је Г.В, возећи BMW, био учесник незгоде који се удаљио са мјеста.

"Све мјере и радње предузете су под надзором дежурног тужиоца Републичког јавног тужилаштва Бањалука, а након комплетирања и документовања предмета против лица Г.В. слиједи достављање извјештаја о почињеном кривичном дјелу", закључује се у саопштењу.

