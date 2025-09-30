Удес за удесом на бх. путевима - двоје повријеђених у судару

Извор:
СРНА
30.09.2025
10:33
Два лица су јутрос повријеђена у саобраћајној незгоди у којој су учествовала два аутомобила на магистралном путу Тузла-Кладањ у мјесту Ђурђевик, саопштено је из Управе полиције Министарства унутрашњих послова Тузласнког кантона.
Саобраћајна незгода догодила се у 6.50 часова.
За вријеме увиђаја саобраћај на овој дионици пута био је обустављен до 7.30 часова.
Полиција наставља рад на документовању ове саобраћајне незгоде.
