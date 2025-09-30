Logo

Удес за удесом на бх. путевима - двоје повријеђених у судару

СРНА

30.09.2025

10:33

Удес за удесом на бх. путевима - двоје повријеђених у судару
Фото: Pexels

Два лица су јутрос повријеђена у саобраћајној незгоди у којој су учествовала два аутомобила на магистралном путу Тузла-Кладањ у мјесту Ђурђевик, саопштено је из Управе полиције Министарства унутрашњих послова Тузласнког кантона.

Саобраћајна незгода догодила се у 6.50 часова.

За вријеме увиђаја саобраћај на овој дионици пута био је обустављен до 7.30 часова.

Полиција наставља рад на документовању ове саобраћајне незгоде.

