Лажна дојава о бомби у хотелу ''Палас''

Извор:

АТВ

30.09.2025

09:40

Лажна дојава о бомби у хотелу ''Палас''
Фото: АТВ

Полицијској управи Бањалука јутрос је пријављено је да је у хотелу "Палас" постављена експлозивна направа након чега је полиција на лицу мјеста обавила против-диверзиони преглед просторија.

Из полиције је потврђено да нема безбједносних пријетњи те да се ради о лажној дојави о бомби.

Хотел Палас

Хроника

Дојављена бомба у хотелу ''Палас'' у Бањалуци

Гости хотела су након евакуације враћени у хотел.

Како сазнајемо, дојава о бомби је упућена путем телефонског позива.

