Лажна дојава о бомби у хотелу ''Палас''

Извор:
АТВ
30.09.2025
09:40
Коментари:0
Полицијској управи Бањалука јутрос је пријављено је да је у хотелу "Палас" постављена експлозивна направа након чега је полиција на лицу мјеста обавила против-диверзиони преглед просторија.
Из полиције је потврђено да нема безбједносних пријетњи те да се ради о лажној дојави о бомби.
Хроника
Дојављена бомба у хотелу ''Палас'' у Бањалуци
Гости хотела су након евакуације враћени у хотел.
Како сазнајемо, дојава о бомби је упућена путем телефонског позива.
Најновије
Најчитаније
09
57
09
55
09
49
09
49
09
45
Тренутно на програму