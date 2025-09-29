Logo

Велика акција полиције: Ухапшено седам особа, претреси на више од 20 локација

АТВ

29.09.2025

16:40

Фото: Ustupljena fotografija

Велибор Веле Милошевић из Бијељине и још шест особа ухапшено је, а врше се претреси на више од 20 локација на подручју Бијељине у склопу акције "Фирма", потврђено је за АТВ из МУП-а Српске.

У току акције ухапшено је седам особа, међу којима је Велибор Веле Милошевић, власник фирме ”Slot Game”, те хотела и ресторана ”Милошевић” у Бијељини.

”Осумњиченима се ставља на терет да су починили кривична дјела удруживање ради вршења кривичног дјела, прање новца, паљевина" , изазивање опште опасности, оштећење и одузимање туђе ствари и недозвољена производња и промет оружјем”, речено је за АТВ из МУП-а Српске.

Акција Фирма 1
Акција Фирма 1

Акцију Фирма реализују полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске (Управа за организовани и тешки криминалитет, Управа криминалистичке полиције и Полицијска управе Бијељина, у сарадњи са Специјалном антитерористичком јединицом, Жандармеријом и Управом за полицијску подршку).

Акција Фирма
Акција Фирма

Све активности се предузимају по наредбама Основног суда Бијељина, а под надзором и у координацији са Окружним јавним тужилаштвом Бијељина.

хапшење

Бијељина

Дрога

