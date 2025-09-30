Још један тежак удес у БиХ, има повријеђених

Извор:
Радио Сарајево
30.09.2025
07:51
Коментари:0
У уторак, 30. септембра, догодила се саобраћајна несрећа у мјесту Ђурђевик, на магистралном путу Тузла - Кладањ.
За портал "Радиосарајево.ба" ову информацију су потврдили из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.
У несрећи су повријеђене и двије особе.
"Дошло је до саобраћајне несреће у којој су учествовала два возила. Двије особе су повријеђене, а до завршетка увиђаја возила саобраћају обилазницом", казали су нам.
Увиђај је у току. Више информација биће познато накнадно.
Србија
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Хроника
15 ч0
Хроника
17 ч0
Хроника
18 ч1
Хроника
19 ч0
Најновије
Најчитаније
09
57
09
55
09
49
09
49
09
45
Тренутно на програму