Још један тежак удес у БиХ, има повријеђених

Извор:

Радио Сарајево

30.09.2025

07:51

Још један тежак удес у БиХ, има повријеђених
Фото: АТВ

У уторак, 30. септембра, догодила се саобраћајна несрећа у мјесту Ђурђевик, на магистралном путу Тузла - Кладањ.

За портал "Радиосарајево.ба" ову информацију су потврдили из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.

У несрећи су повријеђене и двије особе.

"Дошло је до саобраћајне несреће у којој су учествовала два возила. Двије особе су повријеђене, а до завршетка увиђаја возила саобраћају обилазницом", казали су нам.

Увиђај је у току. Више информација биће познато накнадно.

